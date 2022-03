Comovente e assustador, O Bombardeio está fazendo muito sucesso na Netflix. O longa mostra o quão cruel é a rotina da guerra, especialmente para crianças e pessoas vulneráveis. Quem já conferiu a impressionante trama do longa quer saber: quais são os melhores filmes de guerra da Netflix para assistir em seguida?

“Os destinos de vários residentes de Copenhague se cruzam quando uma escola cheia de crianças é bombardeada por acidente na Segunda Guerra Mundial. Baseado em fatos reais”, afirma a sinopse de O Bombardeio na Netflix.

Atualmente, o mundo acompanha com apreensão e medo a guerra na Ucrânia. O país é alvo de bombardeios a cada dia, e por isso, muita gente procura por filmes de guerra – em um esforço para entender melhor a realidade dos conflitos e o sofrimento das vítimas.

Com isso em mente, confira abaixo 7 filmes da Netflix tão chocantes quanto O Bombardeio.

A Batalha Esquecida

Lançado em 2020, o filme holandês A Batalha Esquecida aborda a história real da Batalha de Scheldt, acontecida em 1944. A trama é contada sob três perspectivas: a de um soldado nazista, de um piloto de planador inglês e de uma integrante da resistência holandesa. O longa mostra como a Segunda Guerra Mundial mudou para sempre a vida dos europeus, e como eventos como a Batalha de Scheldt ganham contornos ainda mais dramáticos sob olhares diferentes.

O Resgate do Soldado Ryan

O Resgate do Soldado Ryan é um verdadeiro clássico do cinema de guerra, lançado originalmente em 1998. Com direção de Steven Spielberg, o longa é famoso por sua caracterização realista da Guerra, particularmente da invasão à Normandia e o ataque à praia de Omaha. A trama foca na história do Capitão John H. Miller, que junto com um valente pelotão de soldados, faz de tudo para resgatar o paraquedista Ryan. O filme também se destaca por seu elenco de estrelas, formado por Tom Hanks, Matt Damon e Vin Diesel.

Dunkirk

Considerado um dos melhores filmes de guerra dos últimos tempos, Dunkirk foi indicado a 8 categorias do Oscar de 2017 – e venceu em 3 (Edição, Edição de Som e Mixagem de Som). Dirigido por Christopher Nolan, o longa aborda a operação de evacuação de Dunkirk, na Segunda Guerra Mundial, sob as perspectivas de soldados do Exército, Marinha e Aeronáutica. Elogiado por sua estética e condução da trama, o filme conta com astros como Barry Keoghan (Eternos), Tom Hardy (Venom), Cillian Murphy (Peaky Blinders) e Harry Styles no elenco.

Falcão Negro em Perigo

Falcão Negro em Perigo apresenta uma visão bem mais moderna da guerra – mas tão chocante quanto a dos filmes da Segunda Guerra Mundial. Dirigido e produzido por Ridley Scott, o longa é baseado no livro de não-ficção homônimo, lançado em 1999. A trama acompanha o envolvimento dos Estados Unidos na Batalha de Mogadíscio, travada em 1993 na Somália. Além de oferecer uma perspectiva chocante sobre as guerras modernas, o filme conta com grande elenco, formado por Josh Hartnett (Penny Dreadful), Ewan McGregor (Moulin Rouge) e Tom Hardy (Venom).

Jadotville

O filme Jadotville, lançado em 2016, se baseia nos eventos reais do Cerco de Jadotville, no qual um batalhão de soldados irlandeses em missão de paz é cercado por mercenários e abandonado por seus superiores. Com tensão do início ao fim, o longa conta com uma ótima performance de Jamie Dornan (50 Tons de Cinza) como o protagonista Comandante Pat Quinlan. Na vida real, o Cerco em questão aconteceu em 1961, durante as operações humanitárias da Organização das Nações Unidas no Congo.

Retratos de uma Guerra

Retratos de uma Guerra emociona ao abordar um dos aspectos mais tristes dos conflitos armados: o que acontece com a população civil de áreas ocupadas. Ambientado durante a Segunda Guerra Mundial, o filme acompanha a história de Linna, uma jovem artista que luta para manter seu espírito criativo vivo após ser deportada com a família para um campo de concentração na Sibéria. Prepare os lencinhos, pois Retratos de uma Guerra é realmente emocionante.

Invencível

Dirigido por Angelina Jolie, Invencível conta a história real de Louis Zamperini, um jovem soldado que, após passar dois anos como prisioneiro de guerra no Japão, retorna à Califórnia. Após voltar aos Estados Unidos, Zamperini passa a sofrer com estresse pós-traumático, pesadelos constantes e profunda depressão. O longa faz um ótimo trabalho ao mostrar o efeito psicológico da guerra na mente dos soldados, e emociona ao abordar a jornada de superação e resiliência de Zamperini.