7 personagens da Marvel que Henry Cavill poderia interpretar

Henry Cavill é o atual Superman dos cinemas da DC, mas enquanto um novo filme com o ídolo parece cada vez mais distante, fãs começam a imaginar quem o ator poderia interpretar em um futuro projeto da Marvel.

O site Screen Rant fez uma lista com alguns personagens do MCU que combinam com o estilo do ator.

Confira a seleção abaixo:

Colossus

Parece que Doutor Estranho no Multiverso da Loucura finalmente permitirá a entrada dos X-Men ao MCU, e embora Stefan Kapičić interprete o personagem nos filmes de Deadpool, muitos fãs acham que Henry Cavill seria um ótimo Colossus, com seu físico perfeito para o papel.

Ciclope

Ainda nos X-Men, outro personagem que Henry Cavill poderia facilmente interpretar é o Cicope: Scott Summers é um dos melhores e mais populares líderes do X-Men e, após os filmes da Fox terem deixado o personagem em segundo plano, a Marvel pode resgatar seu potencial em um filme futuro.

Capitão Britânia

Capitão Britânia é um icônico personagem dos quadrinhos da Marvel na Inglaterra e, em entrevista passada, Henry Cavill já revelou que gostaria de interpretar o personagem em alguma futura oportunidade. O MCU está com a faca e o queijo na mão para fazer esse evento acontecer!

Galactus

Também conhecido como Devorador de Mundos, o Galactus é uma entidade cósmica da Marvel Comics. O personagem apareceu pela primeira vez nos quadrinhos do Quarteto Fantástico e pode ser uma boa adição ao futuro do MCU.

Hércules

A Marvel criou sua própria versão do famoso herói da mitologia grega/romana. O deus olimpiano e super-herói ainda não foi introduzido no MCU, mas facilmente poderia estrelar uma história ao lado de Thor ou Hulk.

Sentinela

Sentinela é o equivalente da Marvel ao Superman, então nada mais do que justo que ele seja interpretado pelo Henry Cavill, não é? Não se sabe muito sobre sua origem e habilidades, mas ele é uma força vital intergaláctica senciente e certamente seria bem aproveitado no MCU.

Doutor Destino

Cavill também provou em Missão Impossível: Efeito Fallout que pode se dar bem em papéis de vilão, e imaginá-lo na pele de Doutor Victor von Doom parece uma ótima pedida para introduzir o astro ao Universo Cinematográfico da Marvel, ainda mais agora que o estúdio está carente de um novo antagonista ao nível Thanos.