7 semelhanças entre Batman e Edward de Crepúsculo

Quando Robert Pattinson foi escalado como o protagonista do novo filme do Batman, muitos fãs da DC protestaram. Mas com a estreia do longa, todos perceberam que o ator foi uma ótima escolha para o herói. Espectadores também encontraram grandes semelhanças entre Bruce Wayne e o Edward, vampiro interpretado por Pattinson na Saga Crepúsculo.

Em Batman, Robert Pattinson vive uma versão pouco experiente (e muito revoltada) do Cavaleiro das Trevas, um dos heróis mais icônicos da DC.

O ator é acompanhado por Zoë Kravitz como a Mulher-Gato; Paul Dano como o Charada; Colin Farrell como o Coringa; Andy Serkis como o mordomo Alfred e Jeffrey Wright como o Comissário Gordon.

Quem já assistiu ao filme sabe que o novo Batman se parece muito com o Edward de Crepúsculo. O site Screen Rant listou 7 semelhanças; confira abaixo.

Batman e Edward são ricos

Tanto a família Wayne quanto a família Cullen têm mais dinheiro do que podem gastar. Mas de alguma forma, ignoram a possibilidade de usar essa fortuna para ajudar as pessoas que mais precisam.

Em Crepúsculo, o Dr. Carlisle conseguiu acumular milhões de dólares com seus séculos de existência. Já em Batman, a fortuna da família Wayne é herdada por Bruce após a morte de seus pais.

Melancolia

Bruce Wayne e Edward Cullen são personagens muito melancólicos. Em Crepúsculo, é a personalidade sombria do vampiro que o torna tão irresistível. Algo parecido acontece em Batman – já que o Cavaleiro das Trevas também se torna alvo do desejo de muitas mulheres.

A melancolia de Edward é relacionada à luta do personagem contra seus instintos assassinos, e à sua necessidade de beber sangue para sobreviver. Bruce Wayne, por outro lado, é atormentado pela morte dos pais e pela solidão de Gotham.

Órfãos

Em outra semelhança importante, Edward Cullen e Bruce Wayne perderam os pais na infância, após eventos traumáticos. O vampiro de Crepúsculo fica órfão quando os pais morrem de gripe espanhola, e eventualmente acaba adotado pela família de Carlisle.

Os pais de Bruce Wayne, como os fãs da DC já sabem, são assassinados por um ladrão após uma noite de ópera – o que ocasiona a entrada de Bruce no mundo do vigilantismo. O Batman sofre com a ausência dos pais, e Edward, com sua perda de humanidade.

Fascinação

A fascinação de Bruce Wayne por Selina Kyle é semelhante à obsessão de Edward com Bella Swan. Ambos os personagens se interessam por mulheres misteriosas e imprevisíveis. No caso de Crepúsculo, o interesse de Edward cresce quando ele percebe que seu poder não funciona com Bella.

Já em Batman, a desconfiança natural de Selina oferece um ar de mistério à personagem, o que chama a atenção de Bruce Wayne. A personagem se torna uma espécie de quebra-cabeça, a ser desvendado pelo detetive.

Pais adotivos

Como já citamos acima, tanto Edward quanto Bruce Wayne perdem a família ainda na infância. Dessa forma, durante os anos formativos, os personagens são guiados por figuras paternas adotivas. Edward aprende tudo sobre as criaturas da noite sob a liderança de Carlisle.

Bruce Wayne, por sua vez, é criado por Alfred, o braço-direito de seu pai. Além de servir como uma figura paterna para o herói, o personagem de Andy Serkis faz o possível para aconselhar Bruce em sua jornada por vingança.

Batman e Edward são ótimos lutadores

Batman se destaca por suas excelentes habilidades de luta – que não chegam nem perto das de Edward. Afinal de contas, os “poderes” do herói são limitados à sua capacidade humana, e à tecnologia produzida pelas empresas Wayne.

Em Crepúsculo, a brutalidade de Edward é comprovada em sua luta contra James. O personagem luta de forma animalesca, e faz de tudo para dar fim aos inimigos, ao invés de levá-los para a Justiça, como faz o Batman.

Identidades secretas

Terminando a lista, outra semelhança importante entre Batman e Edward Cullen é a necessidade de anonimato dos personagens. Para proteger o povo de Gotham, Bruce Wayne é forçado a separar sua vida pública de suas ações como Batman. Por isso, ele utiliza sua famosa máscara e seu icônico uniforme.

No caso de Edward, a revelação de sua identidade secreta não representa um perigo apenas para ele, mas para todos que o conhecem. Na saga Crepúsculo, os vampiros brilham sob o sol, e por isso, Edward não sai de casa em dias ensolarados – sob ameaça de retribuição dos Volturi.

Batman, com Robert Pattinson, está em cartaz nos cinemas brasileiros.