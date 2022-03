7 séries da Netflix para ver após fim de The Last Kingdom

The Last Kingdom é uma série que acompanha Uhtred, um saxão criado por vikings que quer recuperar o que ele acredita ser seu.

Por sorte, a Netflix conta com mais títulos como esse no catálogo. Nem todos são focados nos nórdicos, contado sobre outros povos e outras guerras históricas – em adaptações que podem inventar bastante em comparação com a realidade.

De qualquer forma, essas séries devem agradar os mesmos fãs de The Last Kingdom que, inclusive, teve sua quinta e última temporada recentemente lançada na Netflix.

Confira abaixo 7 séries da Netflix para os que ficarão órfãos de The Last Kingdom:

Cena de Vikings: Valhalla

Vikings: Valhalla se passa no mesmo universo de Vikings, começando mais de um século após o fim da série original. Valhalla traz guerras épicas na Netflix que envolve uma era de turbulência dos nórdicos. Fãs que gostam de história ou simplesmente de grandes batalhas se sentem atraídos pelo seriado.

Vikings

Nesta série, a história é focada na lenda de Ragnar e dos filhos deles, grandes guerreiros vikings que ajudaram na expansão da cultura nórdica. A Netflix tem todas as 6 temporadas disponíveis.

Templários

A série acompanha um grupo de cavaleiros após o fim das Cruzadas. Nesse grupo, um veterano se torna o mestre do templo da ordem dele. Isso o leva a descobrir um segredo chocante. Com duas temporadas na Netflix, o seriado tem Mark Hamill, conhecido por ser o Luke Skywalker, de Star Wars.

La Révolution

A série da Netflix é inspirada na Revolução Francesa, mas com uma abordagem completamente fictícia. Na série, uma misteriosa doença atinge a França, levando a um conflito brutal entre os rebeldes e os aristocratas.

Marco Polo

Uma das primeiras séries originais da Netflix acompanha o explorador Marco Polo. A trama é focada no personagem preso em Kublai Khan, na China, em que ele se envolve em um reino com conflitos criados por rivalidades e ambição.

Bárbaros

A série gira em torno de Segimero, o líder da aldeia dos queruscos, que desaprova as crescentes demandas do novo governador Varo. Os amantes Folkwin e Thusnelda também são destaques, armando um golpe simbólico contra Roma.

Ragnarok

Nesta versão da Netflix da história de Thor, em uma cidade norueguesa envenenada pela poluição e abalada por geleiras derretendo, o fim dos tempos parece real. Mas só uma lenda pode combater um mal antigo.