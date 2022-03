Atores de Batman que morreram e você não sabia

Por mais de 80 anos, as aventuras do Batman conquistaram fãs no mundo inteiro. A trajetória do herói – das HQs da DC ao cinema – é longa e realmente interessante. Desde o lançamento dos primeiros quadrinhos, em 1939, até a estreia do Batman de Robert Pattinson nas telonas, as histórias do personagem são marcadas por contribuições de alguns dos maiores astros de Hollywood.

Após alguns filmes nos anos 40, Batman e Robin fizeram sua estreia na TV com a série Batman, lançada nos anos 60 – famosa por seu caráter camp e influências da cultura pop.

Dada a extensão e a influência do Batman no cinema e na TV, o fato de alguns dos atores da franquia já terem morrido não é exatamente uma surpresa.

Listamos abaixo 10 atores de Batman que já morreram – e muitos fãs não sabem; confira.

Adam West

O ator americano Adam West é considerado até hoje um dos intérpretes mais icônicos do Batman. West viveu o Homem Morcego na divertida série live-action do personagem, exibida nos anos 60. Além de participar da produção da TV, o astro emprestou sua voz a diversas aventuras animadas do personagem, e atuou em filmes como Hooper e Happy Hooker Vai a Hollywood. Adam West faleceu em 2017, aos 88 anos, após uma breve batalha contra a leucemia.

Yvonne Craig

A atriz e dançarina Yvonne Craig integrou o elenco da 3ª temporada de Batman como Barbara Gordon, a filha do comissário Gordon, que eventualmente assume a identidade da Batgirl. Craig começou sua carreira como dançarina, e foi descoberta por acaso por um famoso diretor de cinema. Além de sua performance na série do Batman, Yvonne Craig é conhecida por participações especiais em séries como Olivia e The Young Land. A atriz faleceu em 2015, de câncer de mama.

Eartha Kitt

Até hoje, o nome de Eartha Kitt é muito associado à imagem da Mulher-Gato, vilã interpretada pela artista na série do Batman. Mas a performance representa apenas um aspecto de sua longa e aclamada trajetória. Mais conhecida por sua carreira musical – marcada por hits como “Santa Baby” e “I Wanna Be Evil” – Eartha Kitt era famosa por seu enorme talento e sua atribulada vida pessoal. Além disso, a atriz e cantora dublou a vilã Yzma na animação A Nova Onda do Imperador. Eartha Kitt morreu no natal de 2008, aos 81 anos.

Burgess Meredith

O lendário ator Burgess Meredith interpretou o vilão Pinguim na série do Batman. O ator apareceu em mais de 20 episódios da série, sendo considerado um dos antagonistas mais prolíficos da produção. Antes de integrar o elenco de Batman, Meredith era conhecido por performances em séries como Além da Imaginação e Rawhide. O ator também recebeu duas indicações ao Oscar: uma por sua performance em O Dia do Gafanhoto (1975) e Rocky (1976). No sucesso de Stallone, Burgess Meredith interpretou o treinador Mickey. O ator faleceu em 1997, devido a um quadro de melanoma e mal de Alzheimer.

Cesar Romero

Na série do Batman, Cesar Romero ficou conhecido por sua icônica performance como o Coringa. O Palhaço do Crime apareceu em mais de 20 episódios da série, além do filme de 1966. O papel revigorou a carreira de Romero, que na época, já tinha 59 anos. Após o desfecho da série, em 1968, o ator passou a se dedicar a outras performances na TV, como um papel recorrente na famosa novela Falcon Crest. Romero morreu em 1994, aos 86 anos.

Frank Gorshin

Frank Gorshin apareceu em 10 episódios de Batman como o Charada. Por sua performance, o ator foi indicado ao Emmy – e entrou para a história como o único integrante do elenco da série a ser lembrado pela premiação. Além de interpretar o Charada, Gorshin era conhecido por suas habilidades como imitador. Por isso, ele era um convidado recorrente no programa The Ed Sullivan Show. Após dublar o vilão Hugo Strange na série animada do Batman, Gorshin faleceu em 2005, de câncer pulmonar.

Neil Hamilton

Na pele do Comissário Gordon, Neil Hamilton participou de todos os episódios de Batman. A performance introduziu o ator a uma nova geração de fãs, e é considerada uma das mais importantes de sua carreira. Nascido em 1899, Neil Hamilton participou de alguns dos filmes mais famosos do cinema mudo, incluindo A Rosa Branca, de D.W. Griffith. O ator morreu em 1984, aos 85 anos.

Stafford Repp

Na série do Batman, Stafford Repp interpretou o Chefe O’Hara, o segundo em comando na polícia de Gotham. O ator começou sua carreira na TV após se destacar em apresentações cômicas para soldados, na época da Segunda Guerra Mundial. Repp continuou na ativa décadas após o desfecho de Batman, com participações em séries como MASH e Gunsmoke. Stafford Repp faleceu em 1974, quando tinha 56 anos.

Madge Blake

A atriz americana Madge Blake interpretou Harriet, a tia de Dick Grayson, na série do Batman. A personagem era conhecida como “a maior fofoqueira de Gotham”, mas mesmo assim, não conseguia desvendar os segredos do sobrinho. Além de participar da produção da DC, Blake era conhecida por papéis cômicos em séries como I Love Lucy e Leave It To Beaver. Madge faleceu em 1969, aos 69 anos, após sofrer um ataque cardíaco.

Michael Gough

Michael Gough é famoso por interpretar o leal mordomo Alfred em quatro filmes do Batman. No mesmo papel, o prolífico ator britânico contracenou com três ‘bat-astros’ diferentes: Michael Keaton, Val Kilmer e George Clooney. Gough também é conhecido por suas várias parcerias com o diretor Tim Burton, em filmes como A Lenda do Cavaleiro Sem Cabeça, A Noiva Cadáver e Alice no País das Maravilhas. Michael Gough morreu em 2011, aos 94 anos.