Atores de Harry Potter que namoraram seus colegas de elenco

Os filmes de Harry Potter envolvem magia, lealdade, mistério, amizade e amor, sendo esse último tema algo que também foi vivido por seu elenco nos bastidores da franquia.

Afinal, ao longo de oito filmes que se deram bem durante a puberdade de belos jovens atores e atrizes, estranho seria se ninguém tivesse tido sequer um crush em seus colegas de trabalho.

No entanto, esses jovens astros não puderam evitar e, de fato, acabaram vivendo romances nos bastidores da franquia, desde verdadeiros namoros a crushes que nunca tiveram coragem de confessar, além de ajudarem uns aos outros quando o assunto era amor.

Confira algumas das histórias românticas por trás dos filmes de Harry Potter:

Evanna Lynch e Robbie Jarvis

Você sabia que os atores que interpretaram Luna Lovegood e o jovem Tiago Potter tiveram um relacionamento que durou nove anos? Eles começaram a namorar em 2007 e se separaram em 2016, mas afirmam que continuam bons amigos e frequentemente se encontram em eventos sobre veganismo, já que ambos são veganos.

Bonnie Wright e Jamie Campbell Bower

Nos filmes, Gina Weasley ficou com Harry Potter, mas nos bastidores a atriz ficou noiva de Jamie Campbell Bower, o ator que interpretou Gellert Grindelwald em Harry Potter e as Relíquias da Morte e, mais tarde, em Animais Fantásticos: Os Crimes de Grindelwald. Os rumores de que os dois estavam juntos surgiram em 2010, quando a atriz confessou que eles estavam juntos, e em 2011 tiveram seu noivado anunciado, mas terminaram no ano seguinte.

Emma Watson e seu crush por Tom Felton

Hermione e Draco eram rivais nos filmes: ele sempre menosprezava das origens da garota, enquanto ela até chegou a dar um suco no nariz dele após ouvir tantas abobrinhas. No entanto, na vida real, Emma Watson tinha um grande crush por Tom Felton e, em entrevistas mais recentes, o ator também revelou que teve uma queda por ela, mas os dois afirmam que nada de romântico aconteceu entre os dois, para a tristeza dos fãs.

Daniel Radcliffe e seu crush por Helena Bonham Carter

Daniel, o nosso Harry Potter, também teve um crush na série: sua paixão de infância foi a atriz Helena Bonham Carter que é duas décadas mais velha que ele. Radcliffe até lhe escreveu uma carta de amor há muitos anos, mas Helen nunca retribuiu seus sentimentos e hoje os dois riem desse momento, como visto no reencontro lançado pela HBO Max.

A história complicada de Helena Bonham Carter, Kenneth Branagh e Emma Thompson

Aliás, Helena estava em um triângulo amoroso naquela época: ela namorou por alguns anos com Kenneth Branagh, que interpretou Gilderoy Lockhart em Harry Potter e a Câmara Secreta. O problema é que eles se apaixonaram na época em que ele ainda era casado com Emma Thompson. Quando a atriz chegou à franquia como Sybill Trelawney, foi muito difícil para todos, mas é sabido que eles fizeram as pazes entre si e tudo correu bem.

Emma e Daniel trocavam conselhos amorosos

Hermione e Harry Potter nunca namoraram, já que seus personagens tinham interesses românticos por outros personagens da franquia. No entanto, embora Emma Watson e Daniel Radcliffe também tina tenham tido nenhum tipo de relacionamento romântico, eles ajudavam um ao outro a entender melhor o sexo oposto, trocando dicas de como flertar no auge de suas adolescências.

Os filmes da franquia Harry Potter estão disponíveis na HBO Max.