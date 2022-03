Atores que participaram da Saga Crepúsculo e você esqueceu

Lançada originalmente entre 2008 e 2012, a Saga Crepúsculo é encarada até hoje como uma das franquias cinematográficas mais bem sucedidas de todos os tempos – seja em relação à bilheteria ou ao impacto cultural. Protagonizada por Kristen Stewart e Robert Pattinson, a saga conta com grande elenco, repleto de atores e atrizes que já foram esquecidos pelos fãs.

Ao todo, a saga de Edward e Bella contou com 5 filmes: Crepúsculo, Lua Nova, Eclipse e Amanhecer – dividido em Parte 1 e 2.

Na época de sua exibição original, Crepúsculo era um verdadeiro fenômeno, e costumava lotar salas de cinema do mundo inteiro. O sucesso da saga abriu as portas para uma nova geração de histórias de vampiros e tramas ambientadas em mundos de fantasia.

O site CBR listou 5 atores que, embora os fãs não se lembrem, fizeram parte do elenco da Saga Crepúsculo; veja abaixo.

Bryce Dallas Howard – Victoria

Em Eclipse, Bryce Dallas Howard interpretou a vampira Victoria. A atriz substituiu Rachelle Lefevre, que deu vida à personagem em Crepúsculo e Lua Nova. Na saga Crepúsculo, Victoria é a parceira de James, e faz parte do trio de vampiros nômades que cruzam o caminho dos Cullen no primeiro filme da franquia.

Após James ser assassinado pela Família Cullen, Victoria promete se vingar dos responsáveis. O desejo de vingança acaba trazendo o fim da personagem, morta por Edward. Hoje em dia, Bryce Dallas Howard é conhecida por protagonizar a franquia Jurassic World, além de dirigir diversos projetos de Star Wars para o Disney+.

Lee Pace – Garrett

Conhecido por inúmeros papéis na TV e no cinema – incluindo Ronan, o Acusador em Guardiões da Galáxia e o Rei Elfo Thranduil em O Hobbit – Lee Pace também está no elenco da saga Crepúsculo, no papel do vampiro Garrett.

O personagem é introduzido em Amanhecer: Parte 2 como um velho amigo de Carlisle, transformado durante a Guerra da Independência Americana. Ele se junta aos Cullen na batalha contra os Volturi, onde se apaixona pela vampira vegetariana Kate. Ao final da saga, Garrett se junta ao coven de Kate no Alasca.

Dakota Fanning – Jane Volturi

No mundo de Crepúsculo, os Volturi representam uma espécie de “Família Real” dos vampiros. São eles que mantêm a ordem e o anonimato no universo das criaturas da noite, e para isso, utilizam habilidades especiais de controle e medo. Jane é uma Volturi de alto escalão, com o poder de fazer suas vítimas se contorcerem de dor com apenas um olhar.

Introduzida em Lua Nova, a personagem é interpretada por Dakota Fanning, conhecida por diversas performances de sucesso no cinema e na TV. A atriz, por exemplo, está em filmes como Era Uma Vez em Hollywood e séries como The Alienist.

Anna Kendrick – Jessica

Kristen Stewart não é a única atriz indicada ao Oscar no elenco da Saga Crepúsculo. Anna Kendrick foi lembrada na categoria de Melhor Atriz Coadjuvante por sua performance no filme Amor Sem Escalas, lançado em 2009. A atriz também é famosa pela franquia A Escolha Perfeita, e por dublar a protagonista Poppy nos filmes dos Trolls.

Na saga Crepúsculo, Anna Kendrick vive Jessica Stanley, uma das amigas humanas de Bella. É ela quem explica para a protagonista quem são os Cullen, quando a família de vampiros aparece pela primeira vez.

Rami Malek – Benjamin

Quando os Volturi descobriram que os Cullen haviam criado uma “criança imortal”, decidiram pôr fim à família de vampiros. Para enfrentá-los, os Cullen contaram com a ajuda de velhos amigos, vampiros espalhados pelo mundo todo.

Esses vampiros incluíam o Coven Egípcio, que contava com a presença do talentoso Benjamin – uma espécie de “Avatar de Crepúsculo”, com a habilidade de controlar os elementos da natureza. O personagem foi interpretado por Rami Malek, mais conhecido por sua premiada performance como Freddie Mercury em Bohemian Rhapsody. Recentemente, Malek também participou de 007: Sem Tempo Para Morrer, como o vilão Safin.

Todos os filmes da saga Crepúsculo estão disponíveis na Netflix.