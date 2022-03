Atores que receberam muitas indicações mas nunca ganharam o Oscar

Ganhar um Oscar é a maior honra que um ator ou atriz pode receber – mas apenas receber uma indicação já é uma vitória considerável. Em sua longa e complexa história, a Academia premiou inúmeros astros de Hollywood. Mas alguns deles, mesmo após receberem diversas indicações, nunca levaram uma estatueta para a casa.

Em 2022, o Oscar é realizado em 27 de maio. A premiação representa uma “volta à normalidade”, após dois anos marcados pelas restrições da pandemia de Covid-19. Por isso, a celebração será realizada no icônico Dolby Theatre, em Hollywood.

O trio de comediantes Wanda Sykes, Amy Schumer e Regina Hall foi escolhido para apresentar a festa do cinema – que terá também apresentações musicais de Beyoncé, Billie Eilish e muito mais.

Enquanto a celebração não chega, relembre abaixo alguns atores e atrizes que já receberam diversas indicações ao Oscar, mas nunca venceram a premiação.

Glenn Close – 8 indicações

O fato de Glenn Close nunca ter ganhado um Oscar já é até uma piada na indústria do entretenimento. Afinal de contas, a icônica atriz já foi indicada à premiação em 8 edições diferentes – a primeira delas em 1983.

Glenn Close foi lembrada pela Academia por performances inesquecíveis nos filmes O Mundo Segundo Garp, O Reencontro, Um Homem Fora de Série, Atração Fatal, Ligações Perigosas, Albert Nobbs, A Esposa e Era Uma Vez um Sonho.

Amy Adams – 6 indicações

Amy Adams segue Glenn Close de perto, com 6 indicações ao Oscar e nenhuma vitória. A atriz foi indicada pela primeira vez em 2005, na categoria de Melhor Atriz Coadjuvante, por sua performance no drama Retratos de Família.

Desde então, Amy Adams foi indicada mais 5 vezes, pelos filmes Dúvida, O Vencedor, O Mestre, Trapaça e, mais recentemente, Vice.

Annette Bening – 4 indicações

Outra conceituada estrela de Hollywood, Annette Bening recebeu 4 indicações ao Oscar, mas não venceu nenhuma vez. A primeira indicação da atriz aconteceu em 1991, pelo filme Os Imorais.

A atriz também foi indicada por performances nos longas Beleza Americana, Adorável Júlia e Minhas Mães e Meu Pai. Surpreendentemente, Annette perdeu duas vezes para Hilary Swank, que levou para a casa estatuetas pelos filmes Meninos Não Choram e Menina de Ouro.

Michelle Williams – 4 indicações

Assim como Annette Bening, Michelle Williams foi indicada ao Oscar em 4 ocasiões diferentes, mas nunca chegou a vencer. A atriz por outro lado, ganhou um Emmy por sua performance na série Fosse/Verdon.

Michelle Williams recebeu indicações de Melhor Atriz Coadjuvante pelos filmes O Segredo de Brokeback Mountain e Manchester à Beira-Mar. Na premiação de Melhor Atriz, Williams foi lembrada por Namorados Para Sempre e Minha Semana com Marilyn, no qual interpretou Marilyn Monroe.

Will Smith – 3 indicações

A situação de Will Smith pode mudar em 2022, já que o astro concorre na categoria de Melhor Ator por sua performance em King Richard: Criando Campeãs. Mas até então, Will Smith nunca ganhou um Oscar.

O ator já foi indicado algumas vezes para a premiação, com destaque para atuações na cinebiografia Ali e no drama À Procura da Felicidade.

Tom Cruise – 3 indicações

Mais conhecido por performances em blockbusters e filmes de ação, Tom Cruise já foi indicado ao Oscar em 3 edições diferentes – por performances bastante diversificadas.

O ator recebeu o reconhecimento da Academia por sua atuação como um veterano da Guerra do Vietnã em Nascido em 4 de Julho, como um empresário esportivo em Jerry Maguire: A Grande Virada e como um palestrante motivacional sexista em Magnólia.

Johnny Depp – 3 indicações

Johnny Depp é famoso por interpretar personagens excêntricos em filmes dos mais diversos gêneros. O ator começou sua carreira no assustador A Hora do Pesadelo, e desde então, recebeu 3 indicações ao Oscar por performances icônicas.

Em 2004, Depp foi lembrado por sua atuação inesquecível como o Capitão Jack Sparrow em Piratas do Caribe: A Maldição da Pérola Negra. Nos anos seguintes, também recebeu indicações pelos filmes Sweeney Todd: O Barbeiro Demoníaco da Rua Fleet e Em Busca da Terra do Nunca.

Robert Downey Jr. – 2 indicações

Hoje em dia, Robert Downey Jr. é um dos atores mais famosos do mundo, graças à sua atuação como o Homem de Ferro nos filmes do MCU. Entretanto, o alcance do ator ultrapassa os filmes de super-heróis, rendendo a ele duas indicações ao Oscar.

Em 1993, Robert Downey Jr. recebeu sua primeira indicação ao Oscar, por interpretar Charlie Chaplin na cinebiografia Chaplin. O ator foi lembrado novamente em 2009, pelo polêmico Trovão Tropical, no qual aparece em blackface.