Batman: 10 mistérios do filme que ficaram sem solução

Contém spoilers

Batman aborda uma sombria história investigativa, que termina dando um novo sentido à vida de Bruce Wayne. No entanto, existem alguns mistérios em torno da narrativa que ficaram sem solução.

Há vários detalhes da história que poderiam ser esclarecidos em uma continuação, o que muito provavelmente acontecerá. Mas por enquanto, isto não impede que os fãs fiquem encucados com algumas questões.

Continua depois da publicidade

Continue lendo para conferir uma lista com 10 mistérios de Batman que ficaram sem solução.

O novo amigo do Charada

No final de Batman, Charada faz um novo amigo no Arkham, que é ninguém menos que o Coringa, interpretado por Barry Keoghan. Obviamente, essa é uma nova versão do vilão, e tudo ao seu redor ainda parece um grande mistério.

O diretor Matt Reeves indicou que o Batman já conhece este Coringa, mas esta é uma história que deve ser melhor explicada futuramente. De qualquer maneira, a parceria entre Charada e Coringa promete abalar Gotham.

Batman está usando veneno?

No final de Batman, o Homem-Morcego parece abatido, até que ele injeta em si mesmo uma estranha substância verde, que faz com que ele fique muito mais forte e com muito mais raiva. Alguns fãs notaram que pode ser o “veneno”, uma substância usada pelo vilão Bane para ficar forte.

Se for mesmo veneno, isso pode trazer sérias consequências para o corpo de Batman no futuro. Também pode ser uma indicação de que Bane estará nesta nova trilogia.

Silêncio será o próximo vilão?

Em Batman, uma manchete faz referência a Edward Elliot, que nos quadrinhos era um aristocrata rico que desempenhou um papel importante na modernização de Gotham. Ele é um ancestral de Thomas Elliot, que era um amigo de infância de Bruce Wayne.

Quando adulto, Thomas Elliot se tornou um médico, mas secretamente sempre nutriu uma inveja doentia de Bruce. Isso faz com que ele infernize a sua vida como o vilão Silêncio.

A família Arkham ainda existe?

Em Batman, é revelado que Martha, a mãe de Bruce, era da família Arkham, assim como nos quadrinhos de Terra Um. No entanto, essa família nunca é discutida em grandes detalhes.

É possível que todos os membros dessa família tenham morrido, e Bruce seja o único Arkham vivo. Caso esteja se perguntando, sim, a família Arkham é a responsável pela criação da instituição conhecida como Asilo Arkham.

Por que Arkham é um hospital estadual?

Assim como em Coringa, o Asilo Arkham em Batman é conhecido como “Hospital Estadual Arkham”. No entanto, não existe conexão entre esses dois longas.

Então, por que Batman seguiu Coringa e mudou o nome do Asilo Arkham para “Hospital Estadual Arkham”? É possível que tenha sido só uma maneira de “atualizar” o nome, mas ainda não existe explicação oficial.

Onde Alfred aprendeu a lutar?

Neste novo universo, Alfred é o mentor que ensinou para Bruce a maior parte do que ele sabe sobre luta, assim como nos quadrinhos de Terra Um. É indicado que ele era como um guarda-costas para Thomas e Martha, e não apenas um mordomo.

Como ex-membro do Serviço Aéreo Especial, Alfred provavelmente aprendeu algumas coisas sobre combate e sobrevivência. No entanto, seria interessante se mais coisas do seu passado fossem reveladas.

Do que é feita a armadura do Batman?

O novo traje do Batman é surpreendentemente resistente. Isso levanta algumas dúvidas sobre do que essa armadura é feita.

Obviamente não é Kevlar como no caso do Batman de Christian Bale. O Kevlar nunca seria tão resistente.

O que será do futuro do Pinguim?

O Pinguim começa como um capanga de Carmine Falcone. No entanto, quando o mafioso é morto, isto abre caminho para que o Pinguim cresça no mundo criminoso de Gotham.

O Pinguim terá uma série na HBO Max mostrando a sua ascensão em Gotham. Mas parece que muito ainda está por vir antes que ele se torne o chefe do crime que os fãs conhecem.

Gordon se tornará comissário?

Em Batman, Gordon ainda não é comissário. Na verdade, esse papel pertence a Pete Savage, que é morto pelo Charada.

É possível que, com a morte de Pete Savage, Gordon seja promovido a comissário. Isto poderia ser revelado em uma sequência.

Quem matou Thomas e Martha Wayne?

Existem algumas reviravoltas em torno da morte de Thomas e Martha Wayne em Batman. Primeiro, Falcone diz que soube que seu rival, Sal Maroni, mandou matar os pais de Bruce, mas depois Alfred conta que o próprio Falcone encomendou a execução.

No entanto, Alfred nunca conseguiu provar concretamente que Falcone era o responsável. Então, apesar de sua forte suspeita, é algo que nunca teve confirmação.

Batman está em cartaz nos cinemas.