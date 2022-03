Batman: 7 coisas sobre relacionamento de Robert Pattinson e Zoe Kravitz

Robert Pattinson e Zoe Kravitz dão um show de química em Batman nos papéis de Bruce Wayne e da Selina Kyle. A relação do Cavaleiro das Trevas com a Mulher Gato é apontada como um dos trunfos do longa, que faz o maior sucesso em cinemas do mundo todo. O que muitos fãs não sabem é que Pattinson e Kravitz também compartilham uma profunda relação na vida real.

Além de Robert Pattinson e Zoe Kravitz, o elenco de Batman conta também com Colin Farrell, Paul Dano, Andy Serkis, Jeffrey Wright e John Turturro.

Junto com uma bilheteria impressionante – de 411 milhões de dólares até o fechamento desta matéria – Batman ganha o coração da crítica especializada, com 85% de aprovação no Rotten Tomatoes.

O site TheThings revelou 7 coisas importantes sobre a relação de Robert Pattinson e Zoe Kravitz na vida real; veja abaixo.

Amizade de longa data

Embora Batman represente o primeiro projeto conjunto de Robert Pattinson e Zoe Kravitz, os atores já se conhecem há um bom tempo. Em uma entrevista ao site E!, publicada em 2019, o intérprete de Bruce Wayne teceu elogios à companheira de cena.

“Sou amigo dela há uns 10 anos”, comentou o astro.

Os dois se conheceram em testes para o filme Lembranças, lançado em 2010 – no qual Pattinson foi protagonista, e Emilie de Ravin ficou com o papel desejado por Zoe Kravitz.

Zoe Kravitz e Robert Pattinson não conhecem os filmes um do outro

Segundo uma matéria da People Magazine, Zoe Kravitz admitiu nunca ter assistido os filmes da saga Crepúsculo, na qual Edward interpreta o protagonista Edward Cullen.

“Não é meu gosto”, comentou a atriz em uma entrevista conjunta. “Mas não é mais legal ser hater, isso ficou em 2010”, respondeu Robert.

Pattinson também admitiu não ter assistido High Fidelity, um dos projetos mais conhecidos de Zoe Kravitz.

Escrito nas estrelas

Mesmo que os fãs de Robert Pattinson e Zoe Kravitz não acreditem em astrologia, é interessante saber que a relação dos atores está “escrita nas estrelas”. Segundo o site Elite Daily, os signos ascendentes dos astro são regidos por Vênus, um planeta que simboliza romance, criatividade e potencial artístico.

Os signos lunares de Robert Pattinson e Zoe Kravitz também são complementares. O intérprete do Batman tem a Lua em Câncer, e a Mulher-Gato, em Virgem – o que demonstra que Zoe é orientada pela razão, e Robert, pela emoção.

Química intensa no set de Batman

Em diversas entrevistas à imprensa, Zoe Kravitz e Robert Pattinson descreveram a química dos bastidores de Batman como “intensa”. Os dois também avaliaram a pressão do público, e como ela influencia a interpretação de personagens tão icônicos.

Zoe e Robert admitiram um grande nervosismo durante o processo de testes – mas o resultado final indica que a química dos atores aconteceu de forma natural, sem esforço.

“Eles parecem dois amigos conversando, o que é raro em uma entrevista de divulgação”, comentou um fã em um vídeo da dupla no YouTube.

Conexão nos bastidores

Mesmo sendo amiga de longa data de Robert Pattinson, Zoe Kravitz teve dificuldades para se conectar ao colega nos bastidores de Batman. Tudo isso devido à performance impecável do ator.

“Eu conseguia esquecer do Rob quando ele colocava o uniforme. A partir daí, eu só via o Batman”, comentou a atriz.

Em outro papo com a imprensa, a intérprete da Mulher-Gato não poupou elogios para o colega de cena. “Achei impressionante o fato dele se transformar completamente no Batman”, comentou.

Dinâmica caótica

Quem já conferiu as entrevistas conjuntas de Robert Pattinson e Zoe Kravitz sabe que a relação dos atores é bastante divertida. A dupla tem uma energia única, comprovada por suas interações em frente e por trás das câmeras.

Enquanto a personalidade de Kravitz é calma e descolada, Robert Pattinson traz uma “energia caótica” para os eventos de imprensa.

“É evidente o fato de Robert Pattinson ser o palhaço da classe, com suas histórias divertidas e com suas interações com a Zoe”, comenta a análise do site TheThings.

Zoe Kravitz e Robert Pattinson estão juntos na vida real?

Quem já conferiu a trama de Batman nos cinemas – e se impressionou com a química entre Bruce Wayne e Selina Kyle – quer saber: Zoe Kravitz e Robert Pattinson estão juntos na vida real?

Para a tristeza dos shippers, tudo indica que os atores são apenas bons amigos.

Na verdade, Robert Pattinson namora atualmente a atriz e modelo Suki Waterhouse. Os dois estão juntos desde 2018. Zoe Kravitz, por sua vez, se divorciou em 2021 do ator Karl Glusman. Boatos indicam que, atualmente, ela está “conhecendo melhor” o astro Channing Tatum.

Batman, com Robert Pattinson e Zoe Kravitz, está em cartaz nos cinemas.