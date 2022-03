Batman: A melhor ordem para ver os filmes do herói

A franquia do Batman é uma das maiores do cinema, com várias produções tendo sido lançadas.

Uma coisa interessante sobre o personagem é que ele está constantemente sendo reformulado, portanto existem muitas versões do super-herói por aí.

Dessa forma, pode ser um pouco confuso acompanhar todas essas produções. Ainda mais se você quiser assistir de acordo com cada período da vida do personagem que é apresentado.

O melhor, nesse caso, pode ser assistir em ordem de lançamento.

Com isto em mente, aqui está um guia de como assistir aos filmes do Batman em ordem de lançamento, mas eis um detalhe importante: o novo Batman, interpretado por Robert Pattinson, não apresenta conexão com nenhuma dessas obras.

Batman – O Homem Morcego

Batman e Robin enfrentam um plano diabólico arquitetado pelo quarteto formado pelos piores criminosos de Gotham City: Coringa, Pinguim, Charada e Mulher-Gato.

Após testemunhar a morte brutal de seus pais quando criança, o milionário filantropo Bruce Wayne luta contra o crime na cidade de Gotham disfarçado do herói Batman, que coloca medo nos corações dos vilões.

Mas quando um louco e deformado que se autointitula Coringa começa a controlar o submundo do crime em Gotham, Batman precisa encarar seu mais perverso inimigo para proteger sua identidade e a mulher que ama, a repórter Vicki Vale.

Batman: O Retorno

O monstruoso Pinguim, que vive nos arredores de Gotham, se junta ao diabólico empresário Max Shreck para vencer Batman de uma vez por todas.

Porém, a secretária de Shreck, Selina Kyle, descobre os planos e se transforma na irresistível Mulher-Gato que se alia na destruição de Batman.

Batman – A Máscara do Fantasma

Sob a identidade secreta de Batman, o multimilionário Bruce Wayne combate perigosos criminosos que ameaçam Gotham City.

Desta vez, além de enfrentar seu arqui-inimigo Coringa, o incansável Homem-Morcego encara outro terrível vilão: o Fantasma.

Batman Eternamente

Percorrendo as ruas de Gotham, Batman está pronto para defender a lei, mas desta vez o perigo vem em dobro.

O vilão Duas Caras conta com a sorte para se vingar de Batman e Charada é um gênio criminoso cheio de truques e ideias diabólicas.

Juntos, querem descobrir a identidade secreta do Homem-Morcego e destruí-lo.

Batman conta com a ajuda da irresistível Dra. Chase Meridian, psicóloga especialista em duplas personalidades, e do jovem acrobata que se transforma em seu novo parceiro, Robin.

Batman e Robin

A dupla dinâmica enfrenta os supervilões Senhor Frio e sedutora ecoterrorista Hera Venenosa. Mas, para poder livrar Gotham City das garras dos vilões, Batman e Robin contam com uma nova companheira, a Batgirl.

Batman Begins

O jovem Bruce Wayne viaja para o Extremo Oriente, onde recebe treinamento em artes marciais do mestre Henri Ducard, um membro da misteriosa Liga das Sombras.

Quando Ducard revela que a verdadeira proposta da Liga é a destruição completa da cidade de Gotham, Wayne retorna à sua cidade com o intuito de livrá-la de criminosos e assassinos.

Com a ajuda do mordomo Alfred e do expert Lucius Fox, nasce Batman.

Batman: O Cavaleiro das Trevas

Com a ajuda de Jim Gordon e Harvey Dent, Batman tem mantido a ordem na cidade de Gotham. Mas um jovem e anárquico criminoso conhecido como Coringa ganha força e decide instaurar um verdadeiro caos na cidade.

O justiceiro será testado psicologicamente e fisicamente como nunca fora antes em um confronto bastante pessoal. Cabe a Batman encontrar uma maneira de deter o sádico vilão antes que mais vidas sejam perdidas.

Batman: O Cavaleiro das Trevas Ressurge

Após ser culpado pela morte de Harvey Dent e passar de herói a vilão, Batman desaparece.

As coisas mudam com a chegada de uma ladra misteriosa, a Mulher-Gato, e Bane, um terrorista mascarado, que fazem Batman abandonar seu exílio forçado.

Batman vs Superman: A Origem da Justiça

O confronto entre Superman e Zod em Metrópolis fez a população mundial se dividir sobre a presença de extraterrestres na Terra.

Enquanto muitos consideram Superman um novo deus, há aqueles que entendem ser extremamente perigosa a existência de um ser tão poderoso sem qualquer tipo de controle.

Bruce Wayne é um dos que acreditam nesta segunda hipótese. Sob o manto de um Batman violento e obcecado, ele enfrenta Superman enquanto o mundo se pergunta que tipo de herói precisa.

LEGO Batman: O Filme

Batman descobre que acidentalmente adotou um garoto órfão, que se torna ninguém menos que Robin. A dupla formada pelo arrogante Homem-Morcego e o empolgado ajudante deve combater o crime e prender o Coringa.

Liga da Justiça de Zack Snyder

Impulsionado pela restauração de sua fé na humanidade e inspirado pelo ato altruísta do Superman, Bruce Wayne convoca sua nova aliada Diana Prince para o combate contra um inimigo ainda maior, recém-despertado.

Juntos, Batman e Mulher-Maravilha buscam e recrutam com agilidade um time de meta-humanos, mas mesmo com a formação da liga de heróis sem precedentes o ataque ao planeta ainda pode ser catastrófico.

Batman segue o segundo ano de Bruce Wayne (Robert Pattinson) como o herói de Gotham, causando medo nos corações dos criminosos da sombria cidade.

Com apenas alguns aliados de confiança – Alfred Pennyworth (Andy Serkis) e o tenente James Gordon (Jeffrey Wright) – entre a rede corrupta de funcionários e figuras importantes do distrito, o vigilante solitário se estabeleceu como a única personificação da vingança entre seus concidadãos.

Durante uma de suas investigações, Bruce acaba envolvendo a si mesmo e Gordon em um jogo de gato e rato, ao investigar uma série de maquinações sádicas em uma trilha de pistas enigmáticas estabelecida pelo vilão Charada.

Quando o trabalho acaba o levando a descobrir uma onda de corrupção que envolve o nome de sua família, pondo em risco a própria integridade e as memórias que tinha sobre seu pai, Thomas Wayne, as evidências começam a chegar mais perto de casa, precisando, Batman, forjar novos relacionamentos, para assim desmascarar o culpado e fazer justiça ao abuso de poder e à corrupção que há muito tempo assola Gotham City.