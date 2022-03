Bridgerton: Os mistérios da 2ª temporada que ficaram sem solução

Recém-chegada à Netflix, a 2ª temporada de Bridgerton fez um ótimo trabalho ao repetir (e até mesmo superar) o sucesso do primeiro ano. Quem já maratonou os 8 episódios percebeu que a série deixa muitas pontas soltas para os próximos capítulos – que já foram confirmados pela plataforma.

Na 2ª temporada, Bridgerton agita sua trama com uma interessante mudança de foco. Se a 1ª temporada abordou, principalmente, a história de Daphne, os novos episódios voltam os holofotes para Anthony, o primogênito da família.

“Oito irmãos inseparáveis buscam amor e felicidade na alta sociedade de Londres. Inspirada nos best-sellers de Julia Quinn”, afirma a sinopse de Bridgerton na Netflix.

O site Looper listou 10 mistérios de Bridgerton que terminaram a 2ª temporada sem resposta; confira abaixo.

Onde está Francesca?

Francesca, a 6ª filha do clã Bridgerton, está ausente em várias das reuniões de família. O público da série pôde conferir vislumbres da personagem nas duas temporadas, mas sua ausência é sentida até mesmo em eventos significativos, como casamentos. Na 2ª temporada, ninguém menciona seu nome. Será que esqueceram dela?

Considerando o fato da personagem não aparecer no baile da família realizado em “Harmony”, o sétimo episódio do novo ano, tudo indica que ela simplesmente não estava lá. Fãs esperam que a Francesca ganhe uma importância maior nas próximas temporadas.

A briga de Eloise e Penelope

Na trama de Bridgerton, Eloise e Penelope são amigas inseparáveis – até Eloise descobrir a verdadeira identidade da Lady Whistledown. Penelope aceita o conselho da Madame Delacroix e decide publicar uma coluna sobre Eloise, com o objetivo de diminuir as suspeitas da Rainha Charlotte. A atitude, no entanto, acaba causando mais escândalo do que o necessário.

Em meio ao enredo da 2ª temporada de Bridgerton, Eloise briga com Penelope mais uma vez. Dessa vez, a rusga é bem pior, já que custa a Eloise sua amizade com Theo Sharpe. Muitos fãs querem ver as amigas juntas novamente no terceiro ano.

Edwina e o Príncipe

Na 2ª temporada de Bridgerton, Edwina se apaixona pelo Visconde, mas acaba o deixando sozinho no final. O casal não vai ao altar nos livros, e Anthony também não pede a mão da jovem em casamento. Mas as possibilidades de Edwina são bem maiores, já que cavalheiros chegam todos os dias para cortejá-la. Eventualmente, ela se apaixona por um homem chamado Sr. Bagwell.

Bagwell não existe na série da Netflix, mas o Príncipe Friedrich, sim. No episódio final da 2ª temporada, a Rainha promete apresentá-lo para Edwina. Será que os personagens ficarão juntos na 3ª temporada? Por enquanto, pouco se sabe sobre a continuação da série.

A retaliação dos Featherington

Jack, o herdeiro dos Featherington, demora para chegar – e se prova um mentiroso ainda maior que o falecido Barão. No final da temporada, Portia decide priorizar sua própria família, e manda Jack embora após o escândalo dos rubis falsos. Entretanto, segundo o site Looper, homens como Jack nunca somem tão facilmente. O que levanta a questão: o personagem vai desaparecer ou retaliar o acontecido?

Também é interessante analisar como Will Mondrich se envolverá nessa história, principalmente após os acontecimentos da luta de boxe. A possibilidade de Penelope usar a influência da Lady Whistledown para ajudar a própria família é uma das apostas dos fãs. Porém, existe a possibilidade do tiro sair pela culatra.

Benedict na escola de arte

O interesse de Benedict, o segundo filho mais velho dos Bridgerton, pela arte é bem mais importante na série da Netflix do que nos livros de Julia Quinn. Além de desenvolver suas habilidades, ele chega perto de encontrar seu verdadeiro lugar como artista. No terceiro episódio da 2ª temporada, Benedict descobre ter sido aceito na Academia Real (após uma generosa doação de Anthony).

Sofrendo de “síndrome do impostor”, Benedict abandona a escola no episódio final, e aparentemente desiste do sonho de se tornar um artista. Nos livros, ele só explora seus talentos em tramas posteriores. Os fãs querem saber: ele poderá voltar à escola? Ou suas intenções realmente chegaram ao fim?

Os diamantes da Rainha

Embora a tradição da “nomeação dos diamantes” seja uma excelente adição à série da Netflix, a trama pode ficar repetitiva se acontecer todos os anos. Esse é o caso da 2ª temporada, na qual o diamante não é quem se casa, mas sim sua irmã. Muitos fãs querem saber se a Rainha Charlotte continuará com a tradição na próxima temporada, ou mudará os planos para frustrar a Lady Whistledown.

Na 2ª temporada, Bridgerton aborda mais profundamente a relação da Rainha com o Rei, oferecendo ao público uma perspectiva mais importante sobre a trama da personagem. Mas agora que ela já sabe que a Lady Whistledown faz parte da nobreza, pode tomar atitudes drásticas para descobrir sua verdadeira identidade.

Onde está Simon?

Uma das maiores ausências da 2ª temporada de Bridgerton é a de Simon, o personagem de Regé-Jean Page. Muito antes do lançamento dos novos episódios, a Netflix já havia anunciado que o Duque não faria parte da nova trama, já que sua história com Daphne já havia sido finalizada na 1ª temporada. Mesmo assim, muitos fãs sentiram falta do bonitão.

A 2ª temporada de Bridgerton não oferece uma explicação contundente para o sumiço de Simon. Daphne, por exemplo, afirma apenas que o marido ficou em casa com o filho. Muita gente espera uma participação especial de Regé-Jean Page na 3ª temporada, mas a possibilidade é improvável, já que o ator está ocupado com projetos na TV e cinema.

Anthony Bridgerton e os irmãos

Embora Anthony Bridgerton tenha feito um bom trabalho na condução da família, seu relacionamento com os irmãos continua complicado. Na 2ª temporada, ele faz de tudo para consertar as relações. O personagem faz um importante desabafo com Gregory, o irmão mais novo. E em um momento de alegria, dança com Hyacinth, a irmã mais nova – além de finalmente reconhecer os talentos de Benedict.

Agora que o personagem já não carrega todos os fardos sozinhos, fãs podem esperar por uma relação mais aberta e transparente com os irmãos, além de um envolvimento maior na dinâmica da família. Esse envolvimento deve ser essencial para a trama de Benedict, já que o jovem deve depender da bênção do irmão para prosseguir seu relacionamento com Sophie.

As tempestades de Kate

Nos livros de Julia Quinn, Kate cultiva uma terrível fobia de tempestades. É um elemento crucial de sua caracterização – com início após a morte de sua mãe. Na produção da Netflix, entretanto, esse aspecto não é abordado. Kate apenas se sente “desconfortável” com as tempestades, e não chega a entrar em pânico como sua contraparte literária.

Além disso, na série da Netflix, Kate também é mais velha, o que pode indicar uma origem diferente para seu trauma. A personagem diz a Anthony que as tempestades a fazem lembrar do pai, que já não está presente para acalmá-la. Como a trama é uma das partes mais importantes da história de Kate nos livros, os fãs esperam uma abordagem mais profunda na próxima temporada.

O que vai acontecer com Theo Sharpe?

Em Bridgerton, Theo Sharpe não é apenas um assistente, mas também uma parte essencial para o arco de Eloise. Os personagens criam uma grande ligação por interesses em comum e perspectivas semelhantes. Theo Sharpe, entretanto, não está nos livros. No volume de Eloise, a personagem desenvolve um relacionamento com o Sir Phillip Crane.

Como a Netflix já ousou com a introdução de um personagem que não faz parte da obra que inspira a série, pode modificar mais uma vez a história de Eloise. Ou seja: existe a possibilidade da personagem ficar com Theo, ao invés de seu pretendente original. Só assistindo à 3ª temporada para saber.

As duas temporadas de Bridgerton estão disponíveis na Netflix.