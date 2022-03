Cavaleiro da Lua: 10 coisas que você precisa saber antes de ver série da Marvel

Dando continuidade à expansão do MCU através de séries do Disney+, Cavaleiro da Lua chega em breve ao catálogo da plataforma de streaming.

Enquanto WandaVision, Falcão e o Soldado Invernal, Loki e Gavião Arqueiro mostraram personagens já conhecidos do público dos cinemas, apesar de trazer novos nomes ao MCU, mas a nova série será focada em um personagem que só é conhecido dos leitores dos quadrinhos.

Moon Knight, ou Cavaleiro da Lua, contará a história do herói homônimo, interpretado por Oscar Isaac, de Star Wars: O Despertar da Força. Para entender a série não é preciso ler os quadrinhos, mas entender um pouco do que se passa no MCU poderá ajudar.

Confira 10 curiosidades do Screen Rant que ligam Cavaleiro da Lua ao MCU:

Cavaleiro da Lua acontece após o “Blip”

O blip, como é chamado o estalar de dedos de Thanos que acabou com metade de toda a vida no universo, foi essencial para o desfecho da Saga Infinita, que durou uma década e mais de 20 filmes nos cinemas.

Sabemos que a Marvel normalmente segue uma linha temporal em seus filmes, com raras exceções, como Viúva Negra. No entanto, Cavaleiro da Lua seguirá a regra, se passando após o blip. O que prova isso é um anúncio do Conselho de Repatriação Global, organização que lida com as consequências do blip, e pode ser visto no trailer.

O MCU é um multiverso

A série Loki e o filme Homem-Aranha: Sem Volta Para Casa provaram que o MCU é, na verdade, um multiverso conectado a várias outras linhas temporadas. Portanto, apesar da confirmação da presença do Conselho Global de Repatriação e, consequentemente, do blip em Cavaleiro da Lua, a série pode ser ambientada em um universo diferente. Ainda não sabemos.

A magia existe no MCU

Mas o que sabemos com certeza é que a magia existe no MCU: WandaVision enfatizou esse aspecto do multiverso, e parece que veremos muito mais a respeito em Doutor Estranho no Multiverso da Loucura. Nos quadrinhos do Cavaleiro da Lua também temos um usuário de magia, Khonsu, e esperamos ver mais sobre isso em breve.

Viajar no tempo é possível

Através da ciência e da magia, a Marvel provou em seus filmes que é possível viajar no tempo, e até mesmo a série Loki já mostrou sobre isso, quando a Time Variance Authority (TVA) não permitia o uso de magia em suas operações.

Cavaleiro da Lua no futuro do MCU

A Fase 4 da Marvel está introduzindo novos personagens, como Shang Chi, Kate Bishop e Yelena Belova, que poderão ser úteis ao futuro do MCU. Não seria estranho se, em algum filme dos próximos anos, o Cavaleiro da Lua também aparecesse em cena.

Crossovers? Talvez

Ainda não sabemos se algum personagem já querido do público aparecerá na nova série, mas os fãs esperam grandes feitos, principalmente após a aparição de Yelena Belova em Gavião Arqueiro.

SWORD: ameaça ou aliado?

SWORD, o Departamento de Observação e Resposta de Armas Sencientes, é uma organização que apareceu pela primeira vez na série WandaVision, e ainda não sabemos a certo se ela é do bem ou do mal. Cavaleiro da Lua pode responder a essa pergunta.

O Conselho Global de Repatriação está em operação

Como já comentamos nesta publicação, o Conselho de Repatriação Global está em plena atividade para ajudar as vítimas do Blip a reconstruírem suas vidas. No entanto, sabemos que como quase toda organização do MCU, possui práticas moralmente questionáveis, e os telespectadores podem ver algum conflito decorrente da organização.

Kang, o conquistador, existe no MCU

Kang, o conquistador, tem uma variante chamada “He Who Remains” que apareceu no episódio final de Loki, e sua conexão com o Exito Antigo pode conectá-lo à história do Cavaleiro da Lua, pois seus poderes vêm do deus egípcio da Lua, Khonsu.

Os X-Men também estão por aí

Outra grande possível conexão a ser desenvolvida em O Cavaleiro da Lua é com os X-Men, que estão sendo lentamente introduzidos ao MCU após a Disney ter comprado a Fox e recuperado os direitos de adaptação dos personagens. Devido a importância do Apocalipse e seu tempo no antigo Egito, a série do Cavaleiro da Lua pode ser um bom terreno para firmar essa parceria.