Cenas de Batman que podem decepcionar os fãs

Atenção: contém grandes spoilers do novo filme do Batman.

Dirigido por Matt Reeves e protagonizado por Robert Pattinson, o filme Batman estreou nos cinemas do Brasil no dia 03 de março. O filme rapidamente se tornou um sucesso de crítica, com grandes taxas de aprovação no Rotten Tomatoes, tanto entre os fãs quanto entre os críticos especializados.

No entanto, há alguns momentos específicos no novo filme da DC que não estão agradando tanto assim o público, seja por se distanciar demais dos acontecimentos/personalidades das HQs, seja pelo rumo que a história está tomando.

Ficou curioso? Confira abaixo alguns dos momentos decepcionantes de Batman:

A máscara do Charada

Ao mesmo tempo em que os fãs elogiam Paul Dano por sua performance como Charada que, segundo as críticas, foi a mais fiel até o momento, com seu tom sádico e neurótico, o figurino decepciona com sua máscara inspirada no visual do Assassino do Zodíaco que, segundo o público, ficou brega.

O Charada não descobre um segredo

É sabido que o Charada é um dos vilões mais inteligentes dos quadrinhos do Batman, mas esse filme acaba decepcionando neste aspecto, já que ele não consegue descobrir qual é a verdadeira identidade do herói. Talvez em um próximo filme?

O guarda-chuva do Pinguim

Esse item tão essencial para o personagem ficou faltando no filme, e os fãs não deixaram de sentir falta. Principalmente em uma cena de chuva, onde todos os seus capangas estão protegidos, mas ele não.

A perseguição de Batmóvel

O Batmóvel é a arma mais famosa e versátil do herói, mas a cena de perseguição de carros incluindo esse super veículo foi considerada superficial pelo público, como se não tivesse explorado ao máximo seu potencial.

Mulher-Gato indefesa

A icônica vilã/anti-heroína perde um pouco de sua graça no filme conforme cai em um estereótipo bastante chato de jovem indefesa que precisa ser salva pelo herói, sendo que ela própria é inteligente e forte o suficiente para se salvar sozinha. Um arco desnecessário e que não combina com sua personalidade.

A relação entre Batman e Alfred

Provavelmente a pior parte do filme é essa relação estranha entre Batman e Alfred. Ao longo dos anos e das inúmeras adaptações lançadas com o personagem da DC, sempre vimos Bruce tratar o mordomo como uma espécie de figura paterna, mas neste filme as coisas são tensas e Bruce age como um adolescente revoltado, destratando Alfred. Não foi legal.

O que quase acontece com Alfred

E se já não gostamos de ver Alfred sofrendo com Bruce, gostamos menos ainda de ver uma quase morte do personagem. No filme, Charada tenta matar Bruce, mas não se importa de tirar a vida de Alfred junto como um dano colateral. Alfred felizmente sobrevive, mas essa tensão pegou o público de surpresa e nem todos gostaram do apelo.

A família Wayne

O filme mostra Thomas Wayne estava concorrendo a prefeito antes de morrer. Durante a campanha, um repórter descobriu que o histórico familiar de Martha (cujo nome de solteira era Arkham) poderia atrapalhar a eleição, e Thomas apela ao suborno para que a notícia não vaze. Carmine Falcone intervém para ajudar o velho amigo, e “resolve” o problema matando o repórter.

Esse assunto coloca em cheque a moralidade dos Wayne, que não é tão intacta assim, o que é legal para mostrar como os ricos também estão envolvidos no crime, mas o longa não explora muito bem isso, dando justificativas para proteger os Wayne.

O novo Coringa

A performance de Barry Keoghan como Coringa foi curta, ao menos neste primeiro filme, mas já desagradou parte dos fãs. Dentre as críticas, é dito que ele parece contido no papel, como se estivesse entediado ou com vergonha de soltar a famosa risada do personagem.

A mensagem final

O público em geral achou o filme um pouco confuso. É nítido que o longa passa pela investigação e aborda a corrupção da sociedade, mas exatamente onde exatamente querem chegar com isso? Alguns fãs acreditam que faltou um “tchan” no roteiro do filme para fechar as intenções da

obra.

E, se quiser conferir, Batman já está disponível nos cinemas.