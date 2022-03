Com Will Smith: Filmes de ação da Netflix para ver após O Projeto Gemini

Will Smith entrou para a história do Oscar ao dar um tapa no comediante Chris Rock, cena que provocou grande polêmica e inúmeros debates nas redes sociais. O momento aconteceu em meio à enorme popularidade de Projeto Gemini na Netflix. Quem já conferiu o longa quer saber: o que assistir em seguida na plataforma?

O tapa de Will Smith trouxe o nome do ator para os termos mais buscados da internet. Além de defender a esposa, o astro terminou a cerimônia com seu primeiro Oscar – premiado por sua performance em King Richard: Criando Campeãs.

Independente do que o público pense sobre a atitude de Will Smith no Oscar de 2022, não há como negar a fama mundial e o extremo talento do astro. Considerado um dos atores mais versáteis da atualidade, Smith dá um show em filmes de diversos gêneros.

Listamos abaixo os 5 melhores filmes de ação da Netflix para ver após O Projeto Gemini; veja.

Bright

Produção original da Netflix, Bright é um filme de “fantasia urbana” e ação comandado por David Ayer, o diretor de Esquadrão Suicida. O longa estreou em 2017, e embora tenha falhado em conquistar a crítica especializada, se tornou um dos projetos mais assistidos da Netflix.

Ambientado em um “presente alternativo” – no qual humanos e criaturas míticas coexistem – o Bright acompanha a história de um agente da Polícia de Los Angeles e seu parceiro orc, que enfrentam racismo e corrupção policial enquanto tentam proteger uma jovem elfa e sua varinha mágica.

Junto com Will Smith no papel principal, o elenco de Bright conta também com Joel Edgerton, Noomi Rapace, Lucy Fry, Édgar Ramírez e Ike Barinholtz.

Hancock

Lançado originalmente em 2008, Hancock apresenta uma perspectiva bem diferente sobre as histórias de super-heróis. Uma mistura de ação e comédia, o longa é um projeto de Peter Berg, famoso por filmes como Tudo Pela Vitória e Bem-vindo à Selva.

Will Smith interpreta John Hancock, um super-herói cujo alcoolismo e ações impensadas causam um prejuízo de milhões de dólares à cidade de Los Angeles. Nesse cenário complicado, Ray Embrey – uma das pessoas salvas por Hancock – decide trabalhar duro para melhorar a imagem pública do vigilante mal-humorado.

O longa é ancorado por uma ótimas atuações de Will Smith e Jason Bateman, e traz também Charlize Theron, Eddie Marsan, Johnny Galecki e Mike Epps no elenco.

Depois da Terra

Considerado um dos maiores fracassos críticos da carreira de Will Smith, Depois da Terra está disponível no catálogo brasileiro da Netflix. Lançado em 2013, o longa pós-apocalíptico é uma produção de M. Night Shyamalan.

“Após cair no planeta Terra, já abandonado pelos humanos, Kitai procura uma saída e socorro para o pai em meio a criaturas perigosas”, afirma a sinopse oficial de Depois da Terra.

Mesmo detonado pela crítica especializada – com apenas 11% de aprovação no Rotten Tomatoes – Depois da Terra garantiu uma bilheteria considerável, com 243 milhões de dólares após as exibições mundiais.

No filme, Will Smith contracena com o filho Jaden, além de Sophie Okonedo, Zoe Kravitz, Glenn Morshower, Kristofer Hivju, Sacha Dhawan e Chris Geere.

Os Bad Boys

Os Bad Boys chegou aos cinemas em 1995. Quase 30 anos depois, o longa ainda é considerado um dos mais icônicos da carreira de Will Smith. O filme é uma produção de Michael Bay – o criador da franquia Transformers – em seu primeiro trabalho como diretor.

Em Os Bad Boys, Will Smith interpreta o policial Mike Lowrey, que junto com o parceiro Marcus Burnett (Martin Lawrence) fica encarregado de encontrar um carregamento de heroína roubado. Juntos, os melhores amigos protagonizam inesquecíveis cenas de ação, além de grandes confusões.

Protagonizado por Will Smith e Martin Lawrence, o elenco de Bad Boys tem também Téa Leoni, Theresa Randle, Joe Pantoliano e Marg Helgenberger. O longa conta com duas sequências, mas elas não estão na Netflix.

MIB: Homens de Preto

MIB: Homens de Preto é outro exemplo extremamente famoso da versatilidade de Will Smith. O longa estreou em 1997, e se tornou um enorme sucesso ao misturar comédia e ficção científica – tudo sob o comando de Barry Sonnenfeld (A Família Addams).

O longa adapta para os cinemas a HQ homônima de Lowell Cunningham e Sandy Carruthers, e acompanha a história dos Homens de Preto, uma misteriosa organização que supervisiona a presença de alienígenas na Terra e esconde sua existência dos humanos.

MIB tem Will Smith e Tommy Lee Jones como os agentes J e K, protagonistas da história. Linda Fiorentino, Vincent D’Onofrio, Rip Torn, Tony Shalhoub e David Cross também estão no elenco.

MIB: Homens de Preto 2

Após o sucesso de MIB: Homens de Preto, a Sony não demorou para autorizar a produção de uma sequência. MIB: Homens de Preto 2 chegou aos cinemas em 2002, com o retorno de Will Smith e Tommy Lee Jones como os agentes J e K.

Na trama de Homens de Preto 2, a Terra é ameaçada por Serleena, uma cruel e sedutora alienígena que se infiltra no planeta como uma modelo humana. Para derrotá-la, o agente J é obrigado a recrutar novamente o antigo companheiro K, que teve sua memória apagada.

O longa superou a bilheteria de Homens de Preto, faturando mais de 440 milhões de dólares com as exibições mundiais. Além dos protagonistas de Will Smith e Tommy Lee Jones, o elenco do filme tem Lara Flynn Boyle, Johnny Knoxville e Rosario Dawson.