Do pior ao melhor: ranqueamos os atores do Batman

Já fizemos uma matéria em que ranqueamos os filmes do Batman, do pior ao melhor (clique aqui para acessar), então agora chegou a hora de ranquear os atores que interpretaram o personagem.

Obviamente, essa é uma questão completamente subjetiva, então você pode concordar ou não com a lista.

Além disso, um detalhe importante: não consideramos Adam West porque o ator está mais associado à TV do que ao cinema, e ele interpretou uma versão de Batman muito diferente dos outros.

Ainda assim, reconhecemos seu legado e a importância que teve ao popularizar o personagem ao redor do mundo.

Continue lendo para conferir um ranking dos atores que interpretaram o Batman no cinema, do pior ao melhor.

6 – George Clooney

George Clooney poderia ter sido um ótimo Batman em um projeto diferente. Seu estilo na vida real até lembra um pouco o próprio Bruce Wayne.

Infelizmente para o ator, ele teve o azar de se juntar a Batman e Robin.

Além de todas as ideias bizarras e cenas constrangedoras, o próprio Batman de George Clooney também é muito estranho, constantemente aparecendo com aquele sorriso de galã de novela mexicana.

Desinteressado pelo material oferecido, George Clooney simplesmente entregou uma atuação canastrona.

5 – Val Kilmer

Quase sempre que um novo ator é anunciado para o Batman, surge polêmica entre os fãs. Curiosamente, isto não aconteceu tanto com Val Kilmer. O ator estava em alta na carreira.

Era um verdadeiro queridinho dos Estados Unidos. Mas o seu Batman é… um tanto neutro. Não é totalmente desastroso, apenas esquecível.

É como se Val Kilmer simplesmente estivesse indiferente quanto ao roteiro, ou entediado.

O ator revelou recentemente que perdeu a motivação para interpretar o Batman ao perceber que as pessoas da época se importavam com tudo, menos com o próprio Batman.

Vendo a sua atuação, realmente dá para perceber.

4 – Ben Affleck

Aqui a lista começa a melhorar. Embora uma parte do público não tenha se conectado tanto com essa versão, Ben Affleck é um bom Batman.

Muita gente achava que ele seria terrível, mas na realidade o ator entregou um trabalho sólido como o personagem.

Além disso, ele se assemelha bastante com algumas versões de Bruce Wayne dos quadrinhos, o que obviamente o fez ganhar muitos fãs.

No entanto, por diferentes motivos, a sua interpretação fica atrás de outros nomes nesta lista.

3 – Michael Keaton

Um sujeito baixinho e com a carreira voltada para a comédia como Batman? Como assim? Ninguém entendeu direito quando Michael Keaton foi anunciado como Batman.

Mas o ator encontrou uma maneira de convencer como o personagem.

Muita gente ainda acha que Michael Keaton está distante da imagem que tradicionalmente temos de Batman, mas não há como negar que o ator entregou uma performance dedicada.

O seu trabalho não foi apenas bom, ele também trouxe coisas novas para o personagem.

Por exemplo, foi ideia de Michael Keaton descartar várias falas do roteiro para que o Batman fosse um personagem mais “caladão”.

Além disso, ele foi um dos primeiros atores a usar uma voz diferente como Batman e como Bruce Wayne. Isso, como sabemos, se tornou um aspecto marcante do personagem.

2 – Christian Bale

Christian Bale marcou época como Batman. Certamente ainda é o favorito de uma boa parte do público. O ator estrelou a trilogia de Christopher Nolan, que recebeu diversos elogios.

Um dos destaques de sua interpretação é como ele retrata Bruce Wayne como um verdadeiro playboy, usando isto como a sua verdadeira máscara.

É claro que nem tudo é perfeito em sua performance: a sua composição de voz soa muito estranha em várias cenas e ele é um Batman quase tão “travado” quanto Michael Keaton, mesmo depois de receber um traje que devia justamente trazer mais mobilidade.

Ainda assim, a abordagem de Christian Bale como Batman é marcante e poderia muito bem ficar no topo desta lista.

1 – Robert Pattinson

Quem poderia ter imaginado, alguns anos atrás, que o Edward de Crepúsculo seria um Batman tão bom?

Alguns podem dizer que seu Bruce Wayne está muito distante do playboy que conhecemos, mas essa é justamente a proposta: abordar o personagem como um sujeito recluso, que passa mais tempo fazendo coisas de Batman do que coisas de Bruce Wayne.

Robert Pattinson aparece pouco como Bruce Wayne, mas como Batman, ele está em praticamente todas as cenas.

Isso, aliás, é algo que o diferencia dos outros atores: em alguns casos, Batman teve quase tanto tempo de tela quanto seus vilões.

Por ser um iniciante, o Batman de Robert Pattinson comete erros, enfrenta problemas básicos e, mais importante, cresce como personagem através disso. É, talvez, o Batman mais humano do cinema.

Para completar, Robert Pattinson ainda consegue entregar uma composição de voz muito convincente e uma expressividade através do olhar que pouco tínhamos visto do Batman.

Sua versão de Batman teve um ótimo começo e pode melhorar ainda mais nos próximos capítulos.