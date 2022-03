Do pior ao melhor: ranqueamos os filmes do Batman

Batman voltou aos cinemas com Robert Pattinson como Bruce Wayne. A franquia do super-herói é uma das mais populares do cinema, com várias versões com estilos bem diferentes.

Obviamente, nem todas as produções de Batman tiveram sucesso. Alguns longas são bem melhores do que outros.

É uma questão totalmente subjetiva, mas aqui está um ranking dos filmes do Batman, do pior para o melhor.

Uma consideração: não consideramos Batman – O Homem Morcego, com Adam West, porque estava mais para uma extensão do seriado de TV do que uma grande produção.

Também não consideramos Batman vs Superman: A Origem da Justiça por ser um crossover com vários personagens.

8 – Batman e Robin (1997)

Massacrado pela crítica e pelo público, Batman e Robin quase estragou para sempre a franquia do Batman no cinema.

Com cenas constrangedoras e uma história exagerada e incoerente, o longa-metragem tentou resgatar o senso de humor de Adam West, mas de uma maneira patética e excessivamente excêntrica.

7 – Batman Eternamente (1995)

O diretor Joel Schumacher desperdiçou um grande elenco em Batman Eternamente.

A produção apresenta muitos dos mesmos problemas de Batman e Robin, mas consegue ser um pouco superior por sua ambientação.

6 – Batman (1989)

Batman de 1989 é considerado um clássico do cinema, tendo mudado para sempre o modo como as grandes produções são vendidas para o público.

Michael Keaton superou as expectativas como Batman, mas não há dúvidas de que Jack Nicholson rouba a cena como Coringa, sendo praticamente o protagonista.

O problema com Batman de 1989 é que, apesar de ser bastante divertido, a história não é tão dinâmica e a direção de Tim Burton não é muito inspirada, com o cineasta declarando uma vez que simplesmente entregou o produto que a Warner Bros. queria.

5 – Batman: O Cavaleiro das Trevas Ressurge (2012)

Batman: O Cavaleiro das Trevas Ressurge apresenta cenas emocionantes e é bem acima da média, mas conta com problemas no roteiro que incomodam quando você começa a pensar.

Ainda assim, é uma despedida sólida para o Batman de Christian Bale.

4 – Batman: O Retorno (1992)

Batman: O Retorno não fez tanto sucesso quanto Batman de 1989, mas é bem mais sólido no geral.

Aqui, Tim Burton teve mais liberdade para trabalhar com as coisas que gosta, entregando um longa-metragem gótico e estranho na medida certa.

Sério, é realmente um milagre que a Warner Bros. tenha permitido que o diretor fizesse tudo daquela maneira.

3 – Batman Begins (2005)

As pessoas não tinham grandes expectativas para Batman Begins porque Batman e Robin praticamente havia matado a franquia.

No entanto, Christopher Nolan conseguiu renovar o interesse do público pelo Batman com um reboot inteligente e envolvente, que trouxe uma abordagem sobre o personagem que nunca havia sido vista.

2 – Batman (2022)

Como início de uma nova saga, Batman de 2022 consegue ser ainda melhor do que Batman Begins.

O longa-metragem traz o Batman de volta às suas raízes, com foco em investigação e no desenvolvimento do personagem principal.

A abordagem consegue ser nova e muito fiel aos quadrinhos ao mesmo tempo, embora o roteiro tenha alguns deslizes.

As atuações são outro destaque, com Robert Pattinson tendo uma boa dinâmica com todos no elenco, especialmente com Zoë Kravitz, que interpreta a Mulher-Gato.

1 – Batman: O Cavaleiro das Trevas (2008)

Batman: O Cavaleiro das Trevas ainda é o melhor longa-metragem do Batman. A produção se beneficia da incrível atuação de Heath Ledger como Coringa, um dos grandes vilões do cinema.

Embora o Coringa seja o destaque, praticamente tudo funciona na história, com um ritmo dinâmico e intensas emoções. É um dos maiores filmes de super-herói de todos os tempos.