Eu Nunca… entra para lista de amadas séries canceladas pela Netflix

Nos últimos dias, a Netflix pegou todo mundo de surpresa quando anunciou o fim de Stranger Things, que acontecerá na 5ª temporada. Na terça-feira (8), o canal de streaming surpreendeu de novo ao anunciar o cancelamento de mais uma série querida: Eu Nunca…, que terá uma quarta e última temporada.

Eu Nunca… ainda nem recebeu uma terceira temporada, mas já está produzida e deve ser lançada em breve. A produção da quarta temporada deve começar nos próximos meses, com lançamento previsto para 2023.

Continua depois da publicidade

Enquanto os fãs ainda lidam com as notícias agridoces, listamos a seguir outras 7 séries da Netflix que causaram revolta em fãs com cancelamentos ou desfechos.

Eleven e Will em Stranger Things

Stranger Things

Embora ainda não esteja exatamente cancelada, o fim da série já foi anunciado pela Netflix; de acordo com os showrunners, ele sempre esteve previsto para acontecer na 4ª ou 5ª temporada.

Pela primeira vez na história da série, a vindoura quarta temporada de Stranger Things será dividida em duas partes. Isso acontece pela grande duração dos episódios inéditos, que ultrapassam (e muito) o tempo do segundo ano. A série, então, será finalizada na quinta temporada – que provavelmente também será dividida em duas partes.

La Casa de Papel

Por muitos anos, La Casa de Papel se estabeleceu como uma das séries mais populares da Netflix, particularmente em países da Europa e América Latina. A produção espanhola inspirou músicas, memes, fantasias de carnaval e muito mais. Mas como tudo que é bom, a série também chegou ao fim. Assim como Stranger Things, La Casa de Papel não foi exatamente cancelada, mas teve seu desfecho decretado para expandir o universo em derivados e remakes. A temporada final da série foi lançada em duas partes, e conquistou fãs com um final realmente satisfatório.

Orange is the New Black

Quando a plataforma de streaming da Netflix ainda estava em sua infância, séries como Orange is the New Black foram essenciais para o sucesso internacional da empresa. Ambientada em um presídio feminino, a produção acompanha a história de Piper, uma mulher branca e privilegiada, que acaba presa por envolvimento com tráfico de drogas e lavagem de dinheiro. A série fez um ótimo trabalho ao misturar elementos de drama e comédia, além de apresentar ao público personagens inesquecíveis, e abordar importantes temas sociais com responsabilidade e leveza.

House of Cards

Junto com Orange is the New Black, House of Cards se estabeleceu como uma das séries mais populares dos primórdios da Netflix. Mas diferentemente de OITNB, a produção não chegou ao “fim natural”, mas foi cancelada após as repercussões do movimento #MeToo e a descoberta dos crimes de Kevin Spacey. Intérprete do protagonista Frank Underwood, o ator foi acusado de abuso sexual e assédio, e por isso, acabou demitido da produção. A última temporada mudou o foco para a personagem de Robin Wright, e terminou com um final bastante interessante na Netflix.

The OA

Entre as séries canceladas pela Netflix, The OA foi a que provocou mais protestos – tanto nas redes sociais quanto na vida real. Após a plataforma encerrar a série após duas temporadas, sem oferecer um final definitivo para os fãs, assinantes pediram o boicote do streaming, encomendaram outdoors nas maiores metrópoles do mundo e encheram as redes sociais de críticas e pedidos de renovação. Um fã mais exaltado chegou a fazer uma greve de fome para a Netflix dar uma segunda chance à produção. Infelizmente, todos os esforços falharam, e o verdadeiro desfecho de The OA nunca chegou a ser produzido.

Anne with an E

Assim como The OA, o cancelamento de Anne with an E provocou protestos nas redes sociais e pedidos de boicote. Mas nesse caso, a culpa não foi da Netflix. A produção foi cancelada pela emissora canadense CBC pouco depois do lançamento da 3ª temporada. Muitos fãs se sentiram órfãos com o fim antecipado da produção, já que ela aborda com leveza importantes temas sociais. Se você ainda sente falta da série, não se desespere: Amybeth McNulty, a intérprete da protagonista titular, está confirmada na 4ª temporada de Stranger Things.

Mindhunter

Mindhunter fez muito sucesso na Netflix ao falar sobre as histórias reais de alguns dos serial killers mais famosos de todos os tempos, como Charles Manson e David Berkowitz, o Filho do Sam. Produzida por David Fincher, a série fala sobre o início da divisão de psicologia criminal do FBI, com Jonathan Groff como o protagonista Holden Ford. A série acabou cancelada por uma decisão conjunta da Netflix e dos produtores. Mas diferente de outros itens da lista, Mindhunter pode ganhar uma nova chance em um futuro próximo.

Ozark

Finalizando a lista, Ozark é uma das séries mais populares da Netflix, principalmente com a crítica especializada. A produção é figura carimbada na temporada de premiações, e já rendeu prêmios para atores como Jason Bateman e Julia Garner. Ozark não foi exatamente cancelada, mas a Netflix confirmou que a 4ª temporada será a última. A primeira parte da temporada final já está disponível na plataforma, mas os últimos episódios, chegam apenas em maio de 2022.