Filmes vencedores de Oscar que floparam

O Oscar está chegando!

Na contagem regressiva para a cerimônia de premiação deste ano, que acontecerá no dia 27 de março, tal relembrar alguns vencedores que não foram um sucesso tão grande assim?

O portal Digital Spy listou oito filmes que, apesar de ter ao menos uma estatueta, não foram tão bem recebidos fora do Oscar, muito criticados pelo público ou com desempenhos decepcionantes nas bilheterias.

Confira a lista logo abaixo:

A Dama de Ferro

Estrelado por Meryl Streep e dirigido por Phyllida Lloyd, o filme conquistou o Oscar de Melhor Atriz e Melhor Maquiagem e Penteados, mas não foi bem aceito pelo público, que reclamou do roteiro ter abordado de forma superficial o legado da ex-primeira-ministra britânica Margaret Thatcher.

Esquadrão Suicida

Não é surpresa alguma que Esquadrão Suicida foi um fracasso entre a crítica e o público, sendo o filme da DC com pior avaliação até hoje, mas se sobressaiu em seu estilo ao conquistar o Oscar de Melhor Cabelo e Maquiagem.

Um Hóspede do Barulho

Hoje em dia, o filme é considerado como um tesouro de sua época, mas nos anos 80 foi duramente criticado, com críticas que escreviam coisas como “sentimentalismo spielbergiano em seu estado mais repugnante”. No Oscar, venceu a categoria de Melhor Maquiagem e Penteados.

Guerra ao Terror

Este caso é o oposto: o filme foi um sucesso de crítica, considerado como uma das melhores dramatizações recentes da Guerra do Iraque, mas fracassou nas bilheterias com apenas US$ 49,2 milhões em todo o mundo, o que gerou quase nenhum lucro. Mesmo assim, o filme garantiu seis prêmios e derrotou Avatar, que era um dos preferidos do ano. Mereceu?

O Lobisomem

Esse é o remake de 2010 do filme de 1941. Embora o original tenha sido um clássico, este novo projeto não foi nada bem nas bilheterias, dando até mesmo prejuízo para seu estúdio. Mas levou um Oscar por Melhor Maquiagem, e é o que importa!

A Invenção de Hugo Cabret

A Invenção de Hugo Cabret, baseado no livro de mesmo nome, dividiu a opinião do público, embora tenha conseguido uma bilheteria razoavelmente boa. Apesar das críticas, o filme levou cinco estatuetas no Oscar, muito graças ao “queridismo” da Academia por Martin Scorsese, seu diretor.

Blade Runner 2049

Dando continuidade ao filme os anos 80, Blade Runner 2049 até que foi considerado um filme decente, apesar de seu fracasso de bilheteria. As principais críticas vão ao ritmo do filme, que é tão lento que até seu diretor, Denis Villeneuve, precisou concordar. Mesmo assim, levou dois prêmios, por Melhores Efeitos Visuais e Melhor Fotografia.

O Mágico de Oz

Chocante ver este nome na lista, né? Apesar de O Mágico de Oz ser hoje considerado um dos filmes mais influentes de todos os tempos, sua estreia não impressionou em nada o público em 1939 e sua bilheteria deu um bom prejuízo pela a MGM. Além do Oscar de Melhor Trilha Sonora Original, o filme também ganhou ao longo dos anos um imenso reconhecimento que compensa seu fracasso inicial.

Será que veremos outra esnobada dessas no Oscar 2022?