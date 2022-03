Grey’s Anatomy: Ótimos personagens que só apareceram em 1 episódio

Grey’s Anatomy é o drama médico mais duradouro – e mais popular – de todos os tempos, disso não há dúvidas. A série se destaca por suas reviravoltas impressionantes e tramas inesquecíveis. Um dos grandes trunfos da produção é o fato dela escalar grandes astros da TV para participações especiais, que não costumam durar mais que 1 episódio.

Em 2022, Grey’s Anatomy foi renovada para a 19ª temporada. A renovação surpreendeu muitos fãs, já que diversas especulações indicavam que o drama médico seria encerrado em seu 18º ano.

Quem também confirmou sua presença na 19ª temporada de Grey’s Anatomy foi Ellen Pompeo, a intérprete da protagonista Meredith Grey.

Enquanto os novos episódios de Grey’s Anatomy não estreiam, listamos abaixo 7 personagens icônicos que aparecem em apenas 1 episódio; confira.

Megan Clover – Abigail Breslin

Na 3ª temporada de Grey’s Anatomy, a atriz mirim Abigail Breslin interpreta Megan Clover, uma garota internada no Seattle Grace após sofrer sérias lesões. No decorrer do episódio, o Dr. Alex Karev descobre que a menina tem uma rara condição cromossômica que a impede de sentir dor. Além de introduzir uma das participações especiais mais memoráveis da série, o episódio faz um ótimo trabalho ao desenvolver o arco do personagem de Justin Chambers.

Ryan – Dylan Minnette

Hoje em dia, Dylan Minnette é conhecido por sua performance na série 13 Reasons Why. Mas pouca gente sabe que o ator estreou na TV em um episódio da 4ª temporada de Grey’s Anatomy. No drama médico, o ator interpreta o pequeno Ryan, um garoto nascido sem orelhas que viaja ao Seattle Grace para pedir uma cirurgia plástica ao Dr. Mark Sloan. O papel ajudou Dylan Minnette a ser escalado em outros projetos na TV, e é até hoje um dos mais famosos do ator.

Hailee e Heidi Peterson – Holly Marie Combs e Alyssa Milano

No episódio “Reunion”, Richard Webber retorna ao Pacific Northwest General Hospital, onde trabalhou brevemente na 16ª temporada. O capítulo conta também com a participação de Holly Marie Combs e Alyssa Milano (colegas de cena em Charmed) como Heidi e Hailee Peterson, duas irmãs que chegam ao hospital para visitar Heather, a terceira irmã, que fica gravemente ferida após um acidente. Juntas, elas precisam decidir se desligam os aparelhos que mantêm Heather viva.

Bonnie Crasnoff e Tom Maynard – Monica Keena e Bruce A. Young

Considerado um dos episódios mais memoráveis de Grey’s Anatomy, “Into You Like a Train” faz parte da 2ª temporada da série. O capítulo faz um ótimo trabalho ao desenvolver os personagens Bonnie e Tom com apenas algumas falas. Eles são empalados juntos em um grave acidente de trem, e os médicos do Seattle Grace recebem a difícil missão de decidir qual dos dois seria salvo. No final, Bonnie se sacrifica para salvar Tom, já que suas lesões eram bem mais graves.

Jovem Ellis Grey – Sarah Paulson

Famosa por interpretar diversas personagens em American Horror Story, Sarah Paulson fez uma participação especial em Grey ‘s Anatomy como a versão mais jovem de Ellis Grey, a mãe de Meredith. No episódio “Time Warp”, da 6ª temporada, o drama médico aborda a trajetória de Ellis como médica, e seu tratamento a um paciente com AIDS em 1982. O episódio lida com temas importantes, como racismo, homofobia e desigualdades na medicina.

Jeremy West e Beth Monroe – Marshall Allman e Jurnee Smollett

Conhecidos por performances em séries como Prison Break e Lovecraft Country, Marshall Allman e Jurnee Smollett fizeram uma participação especial na 4ª temporada de Grey’s Anatomy como Jeremy West e Beth Monroe. Os personagens fazem parte do teste clínico do Dr. Derek Shepherd, e infelizmente, Jeremy não sobrevive à primeira parte de “Freedom”. O episódio é muito comparado à temática do filme A Culpa é das Estrelas.

Justine Campbell – Alfre Woodard

Na 8ª temporada de Grey’s Anatomy, Alfre Woodard interpreta Justine Campbell, uma escritora internada após sofrer um aneurisma cerebral. Segundo muitos fãs, Justine é a personagem mais cativante que aparece em apenas um episódio de Grey’s Anatomy. A personagem é caracterizada como uma autora extremamente leal aos fãs, e surpreendentemente, sobrevive ao final de seu episódio – para escrever um novo capítulo de sua história, dentro e fora das páginas.

A 18ª temporada de Grey’s Anatomy está nos Estados Unidos. No Brasil, os novos episódios estão no Sony.

As temporadas de Grey’s Anatomy podem ser vistas no Star+, Globoplay, Amazon Prime Video e canal Sony, também através do UOL Play. Station 19, a derivada, também está no Star+.

Clique aqui para assinar o UOL Play e acompanhar o canal Sony. Ou clique aqui para assinar o Star+ e assistir Grey’s Anatomy.