Harry Potter: Veja quais são os professores mais ricos de Hogwarts

Na franquia Harry Potter, a equipe de produção fez um ótimo trabalho ao escalar icônicos atores britânicos para os papéis dos professores de Hogwarts. Mas muitos fãs se perguntam: afinal de contas, quem é o professor mais rico da Escola de Magia e Bruxaria?

Atualmente, fãs de Harry Potter mal podem esperar pela estreia de Animais Fantásticos: Os Segredos de Dumbledore, filme que será lançado no Brasil em 14 de abril.

Uma das grandes expectativas do público é a introdução de versões mais jovens de alguns dos professores mais queridos de Hogwarts, como Minerva McGonagall.

O site Screen Rant analisou as finanças dos professores de Hogwarts, levando em conta os livros de J.K. Rowling e os filmes da Warner, e revelou quem é o mais rico – veja abaixo a lista completa.

Minerva McGonagall – Maggie Smith

Filha de um trouxa e uma bruxa, Minerva McGonagall trabalhou no Ministério da Magia antes de ser contratada como professora de Transfiguração em Hogwarts. A personagem também assumiu o posto de Chefe da casa Grifinória, além de se estabelecer como diretora-interina da instituição. Dada a natureza prudente da personagem, tudo indica que ela garantiu uma boa fortuna ao trabalhar mais de 100 anos na escola.

Gilderoy Lockhart – Kenneth Branagh

Introduzido em A Câmara Secreta, Gilderoy Lockhart trabalhou em Hogwarts por apenas um ano. Discutivelmente, ele é um dos professores mais ricos da instituição. Afinal de contas, além de ministrar aulas de Defesas Contra as Artes das Trevas, ele também é um escritor best-seller. Embora tenha sido exposto como uma fraude, o personagem pode ter acumulado milhões de galeões ao roubar as histórias de outros bruxos.

Dolores Umbridge – Imelda Staunton

Assim como Lockhart, Dolores Umbridge trabalhou em Hogwarts por pouco tempo. Antes de ser escolhida para a intervenção do Ministério da Magia na escola, ela já era uma respeitada oficial do órgão. Sob a liderança de Cornelius Fudge, ela se torna uma Subsecretária Sênior do Ministério, uma posição muito importante. Sem dúvidas, a personagem também era uma das funcionárias mais bem pagas do governo bruxo.

Severo Snape – Alan Rickman

Severo Snape se juntou ao quadro de professores de Hogwarts logo após a Primeira Guerra Bruxa. Como professor de Poções, ele trabalhou por muitos anos na escola, tornando-se também o representante da casa Sonserina. Além disso, quando a instituição estava sob o controle de Voldemort, Snape foi apontado como diretor. Os livros da saga nunca abordam a situação financeira do personagem, mas tudo indica que ele vivia confortavelmente.

Sibila Trelawney – Emma Thompson

Segundo o site Screen Rant, Sibila Trelawney pode ter sido uma das professoras mais ricas de Hogwarts, principalmente por suas conexões familiares. Como neta da aclamada vidente Cassandra, Sibila herdou um bom dinheiro da família. Juntando-se essa herança ao salário como professora de Adivinhação, a personagem pode ter terminado a saga de Harry Potter com uma fortuna considerável.

Alvo Dumbledore – Michael Gambon

Esperto e astuto, Alvo Dumbledore é, sem sombra de dúvida, um dos professores mais ricos de Harry Potter. Antes de se tornar o diretor de Hogwarts, o bruxo já era conhecido como o Chefe do Wizengamot, o braço jurídico do Ministério da Magia, e como o Mugwump Supremo da Confederação Internacional dos Bruxos. A fortuna do feiticeiro nunca foi revelada, mas pode ser uma das maiores da saga.

Armando Dippet

Embora não apareça nos filmes de Harry Potter, Armando Dippet é considerado o professor mais rico de Hogwarts, de acordo com a análise do site Screen Rant. O personagem tinha 288 anos quando se tornou o diretor da instituição, e durante esses quase 3 séculos de vida, pode ter acumulado uma enorme fortuna. Tudo indica que a maioria desses rendimentos foi guardada em Gringotes ou herdadas pelos descendentes do professor.

