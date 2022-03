Idades dos atores de Stranger Things vão te surpreender

O tempo passa rápido, parece que foi ontem que Stranger Things estreou na Netflix, nos trazendo um mundo incrível de suspense e fantasia, e nos apresentando o maravilhoso elenco talentoso de crianças que conquistou nossos corações. Mas evidentemente o tempo passou para eles também, e muitos já tem mais de 18 anos.

Stranger Things estreou em 2016 na Netflix, e dia 15 de julho, a série completará 6 anos, e com a quarta e penúltima temporada se aproximando, você ficará ainda mais surpreso com a idade dos atores e com a aparência de cada um deles atualmente.

Portanto para você que é fã do maior fenômeno da Netflix dos últimos anos, nós listamos a idade de cada um dos atores e atrizes do elenco mais jovem de Stranger Things, você vai se surpreender.

Confira a lista:

Millie Bobby Brown, uma das estrelas da série da Netflix, que interpreta a Onze, tem tido muito sucesso em sua carreira, tendo inclusive atuado filme de sucesso Godzilla vs Kong. A atriz extremamente talentosa, nasceu em 19 de fevereiro de 2004 e tem 18 anos de idade.

Finn Wolfhard

Finn Wolfhard que interpreta Mike Wheeler em Stranger Things tem muito talentos, além de continuar fazendo sucesso como ator em filmes como It: A Coisa e Os Órfãos, ele também é músico. Finn nasceu em 23 de dezembro de 2002 e tem 19 anos de idade.

Gaten Matarazzo

Gaten Matarazzo o interprete do adorável personagem Dustin Henderson, tem tido mais papéis na Broadway, se consolidando no teatro americano. O ator nasceu em 8 de setembro de 2002 e já completou 19 anos.

Caleb McLaughlin

Assim como Gaten Matarazzo, Caleb McLaughlin, que interpreta Lucas Sinclair, em Stranger Things, também atuou em diversas peças na Broadway, e esteve no filme de sucesso da Netflix, Alma de Cowboy. Caleb nasceu em 13 de outubro de 2021 e já tem 20 anos.

Noah Schnapp

Noah Schnapp que interpreta Will Byers na série, apareceu em bons filmes como O Halloween do Hubie e no emocionante Waiting for Anya. Noah Schnapp nasceu em 3 de outubro de 2004 e tem 17 anos de idade.

Sadie Sink

Sadie Sink que atua em Stranger Things como Max Mayfield, além de ter experiência em peças de teatro da Broadway, ela também atuou nos filmes O Castelo de Vidro e Eli, que é original da Netflix. A atriz nasceu em 16 de abril de 2002 e já tem 19 anos.

Como podemos ver, as crianças cresceram, e já estão tomando outros rumos em suas carreiras. E os atores estarão ainda mais diferentes quando Stranger Things voltar, pois a primeira parte da quarta temporada, que foi dividida em duas partes, estreia em 27 de maio na Netflix.

A segunda parte será lançada em 7 de julho.