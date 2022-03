Invasão Secreta: Conheça o elenco estelar da série do Disney+ e MCU

O Disney+ prepara uma série com elenco hollywoodiano. Invasão Secreta foca em Nick Fury, personagem de Samuel L. Jackson, mas coloca novas estrelas dentro do universo Marvel.

Nos quadrinhos, Invasão Secreta é um evento em que os Skrulls invadem a Terra, substituindo figuras importantes por soldados dessa raça alien. É esperado que o MCU faça uma adaptação deste arco no seriado do Disney+.

Continua depois da publicidade

O que se sabe é que Nick Fury está no espaço, verificando possíveis ameaças contra a Terra. O personagem de Samuel L. Jackson é o diretor da SWORD, um braço da Shield.

Na trama, os fãs vão poder acompanhar outros grandes nomes além de Samuel L. Jackson. Conheça abaixo o elenco estelar de Invasão Secreta.

Samuel L. Jackson

Como mencionado, o astro de Pulp Fiction é o Nick Fury do MCU. O ator, antes, já apareceu em filmes como Homem de Ferro, Capitão América: Soldado Invernal, Os Vingadores e claro, Vingadores: Ultimato.

Ben Mendelsohn

Sem toda maquiagem, Ben Mendelsohn é mais conhecido por filmes como Rogue One: Uma História Star Wars e Jogador Número 1. No MCU, o astro volta como Talos (papel que teve em Capitã Marvel) em Invasão Secreta.

Cobie Smulders

Com mais aparições de Nick Fury, Maria Hill se tornou o braço direito do ex-líder da Shield. A personagem de Cobie Smulders volta com a atriz para série do Disney+.

Emilia Clarke

Emilia Clarke foi revelada em Hollywood com a série Game of Thrones, em que interpretou Daenerys. Após passar por Star Wars, no filme de Han Solo, a atriz chega na Marvel. O papel de Invasão Secreta ainda não foi revelado.

Olivia Colman

A vencedora do Oscar costuma se dividir entre filmes e séries. Olivia Colman, por exemplo, esteve em The Crown, elogiada série da Netflix. Assim como Emilia Clarke, a estrela ainda não teve o papel anunciado em Invasão Secreta.

Kingsley Ben-Adir

O ator em ascensão em Hollywood brilhou em Uma Noite em Miami. Logo depois, Kingsley Ben-Adir foi escalado para interpretar Bob Marley no cinema. Em Invasão Secreta, o Deadline diz que o ator será o principal vilão – que ainda não teve a identidade revelada.

Killian Scott

O ator é conhecido por papéis como em O Passageiro, Damnation e Dublin Murders. É mais um artista que ainda não teve o papel revelado pela Marvel.

Christopher McDonald

O veterano ator segue emplacando papéis em Hollywood. Alguns dos últimos trabalhos de Christopher McDonald foram em Pequenos Grandes Heróis, Professor Iglesias e Ballers. O papel mais conhecido dele pode ser em Thelma & Louise e Um Maluco no Golfe. O personagem do astro em Invasão Secreta não foi comentado, mas há rumores de que McDonald pode ser o Norman Osborn no MCU.

Carmen Ejogo

A aclamada atriz é conhecida por True Detective, Selma e Animais Fantásticos. É esperado que Carmen Ejogo assuma um grande papel no MCU. A Marvel também não conta qual é o papel dela na série do Disney+.

Invasão Secreta ainda não tem previsão de estreia no Disney+.

Clique aqui para assinar o Disney+ e acompanhar as produções da Marvel.