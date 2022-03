O que aconteceu com Lana Condor após Para Todos os Garotos que Já Amei

Lana Condor é uma das atrizes mais comentadas dos últimos anos.

A estrela ganhou reconhecimento pela trilogia Para Todos os Garotos que Já Amei, da Netflix, ao lado do astro Noah Centineo. Na produção viveu Lara Jean, uma adolescente romântica que precisa lidar com crushes do passado após suas cartas de amor serem entregues aos destinatários.

Mas esse não foi o único sucesso da carreira da atriz, que também trabalhou na série Deadly Class, no filme Alita: Anjo de Batalha e dublou a animação em stop-motion Rilakkuma e Kaoru, dentre outros projetos.

Noiva do ator Anthony De La Torre na vida real, Lana Condor concilia os preparativos para o casamento com seus novos projetos na atuação, e pelo menos quatro títulos com a diva devem ser lançados em breve.

Confira os próximos projetos confirmados da estrela de Para Todos os Garotos que Já Amei:

Moonshot

Em desenvolvimento pela HBO Max, Moonshot é um novo filme de comédia romântica com direção de Chris Winterabauer e roteiro de Max Taxe. Lana Condor interpretará Sophie, uma mulher que viaja até Marte em busca de seu namorado, Calvin, que mora no planeta colonizado pela Terra. O filme ainda não em previsão de estreia.

Rilakkuma’s Theme Park Adventure

Novo anime em stop-motion da Netflix, previsto para estrear ainda em 2022, mas sem data divulgada até o momento. Acompanha os personagens Rilakkuma, Korilakkuma, Kiiroitori e Kaoru (dublada por Condor) brincando em um parque que está prestes a fechar.

Girls Night

Lana Condor e Brianna Hildebrand viverão, nesta comédia, duas universitárias que se aventuram por Nova York em uma noite de Halloween, na busca por um ficante perdido. Ao mesmo tempo, o filme mostrará as jovens tentando descobrir seu lugar no mundo. Sem previsão de estreia.

Boo, B*tch

De volta às séries, Lana Condor será uma das protagonistas de Boo, B*tch. A novidade será uma série de comédia sobrenatural e ainda não tem previsão de estreia, mas será lançado pela Netflix.

Enquanto essas novas produções não são lançadas, você pode rever Lana Condor nos filmes de Para Todos os Garotos que já Amei, disponíveis na Netflix.