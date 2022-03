Os 7 vilões que podem aparecer em Batman 2

Atenção: contém spoilers de Batman!

Batman chegou aos cinemas já fazendo grande barulho entre os fãs da DC: o novo filme estrelado por Robert Pattinson, com direção de Matt Reeves, já está sendo cotado como um dos melhores (se não o melhor) live-actions já produzidos com o Morcego de Gotham.

Continua depois da publicidade

Ainda não temos nenhuma sequência confirmada, mas Robert Pattinson já manifestou em entrevistas o seu interesse em continuar interpretando Bruce Wayne e, agora, enquanto esperamos qualquer sinal de um possível Batman 2, os fãs já lançam suas teorias sobre o filme.

Nesta lista, selecionamentos sete vilões dos quadrinhos da DC que podem dar a cara em um possível futuro filme da franquia.

Confira quais vilões podem aparecer em Batman 2:

Coringa

Primeiramente, o mais famoso vilão dos quadrinhos e o grande arqui-inimigo do Batman. Vimos brevemente Barry Keoghan dando vida ao papel neste primeiro filme, sugerindo que o personagem da risada icônica possa ter maior destaque em futuros projetos da franquia, caso um Batman 2 aconteça de fato.

Silêncio

Nos quadrinhos, o Silêncio é um amigo de infância de Bruce Wayne, capaz de matar os próprios pais pela herança. Quem conhece as HQs do Batman e viu o novo filme disse que o Charada está muito parecido com o Silêncio, mas será que essas referências emprestadas não são uma forma de introduzir o personagem ao público?

Duas-Caras

Após os eventos de The Batman, Gotham precisa de um novo promotor e essa é a porta perfeita para a entrada de Harvey Dent, o Duas-Caras, no novo universo cinematográfico do Morcego. Os fãs estão ansiosos por essa possibilidade.

Bane

Vimos Bane em Batman: O Cavaleiro das Trevas Ressurge em 2012, interpretado por Tom Hardy, e vimos ainda que Dave Bautista manifestou interesse em interpretar o personagem em alguma oportunidade futura. Embora isso não esteja definido, seria interessante ver uma nova versão do vilão em live-action.

Capuz Vermelho

Jason Todd, ex-Robin, se transformou no vilão Capuz Vermelho nos quadrinhos do Batman. Se o novo filme de Robert Pattinson se transformar em uma franquia, podemos ter tempo suficiente para ver ambos Robin e Capuz Vermelho em cena, dando ao filme essa intriga pessoal ao herói de Gotham.

A Corte das Corujas

A Corte das Corujas é mostrado nas HQs como uma das mais antigas e ricas famílias de Gotham, com dinheiro e influência o suficiente para esconder seus podres da população. É uma possibilidade interessante a ser explorada em um possível Batman 2.

Pinguim

Colin Farrell interpretou o Pinguim neste primeiro filme do Batman, mas sua participação foi tão curte que deixou no público aquele gostinho de quero mais. Após os acontecimentos do longa, o lugar de chefe da máfia está em aberto, e Pinguim parece ser o único com potencial o suficiente para assumir o lugar de Carmine Falcone.

Batman já está em cartaz nos cinemas.