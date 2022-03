Cobra Kai ensina que o karatê é um estilo de vida, seja de uma forma mais tranquila ou agressiva. Alguns atores da Netflix levaram o ensinamento da franquia de Karatê Kid para fora das telas.

Na vida real, ao menos cinco atores de Cobra Kai lutam karatê. Entre eles está um nome bem conhecido e veterano na franquia que está na Netflix.

Porém, quem mais surpreende os fãs é um dos únicos faixa preta do grupo. É um nome que muitos espectadores de Cobra Kai realmente não imaginam.

Confira abaixo os atores de Cobra Kai que lutam karatê na vida real.

William Zabka

Quando atuou no primeiro Karatê Kid, William Zabka não tinha qualquer conhecimento em artes marciais para ser Johnny Lawrence. Após conhecer o treinador Pat Johnson, o ator começou a praticar até atingir a faixa verde. O objetivo do ator de Cobra Kai ainda é atingir a faixa preta.

Jacob Bertrand

O papel de Eli, o Falcão, não foi por coincidência para Jacob Bertrand. Antes da série na Netflix, o ator praticava karatê. Em entrevistas, Jacob Bertrand comentou que iniciou aos oito anos e continuou até atingir a faixa roxa, dois níveis acima de William Zabka.

Tanner Buchanan

O Robby de Cobra Kai tem conhecimento sobre karatê, mas não praticando diretamente a arte marcial. Antes da série de Karatê Kid, o famoso praticou Taekwondo quando tinha entre 10 e 12 anos – chegando perto de ter a faixa preta. A curiosidade é que a mãe dele é faixa preta na mesma modalidade.

Owen Morgan

Bert aparece em Cobra Kai como um garoto franzino que começa a lutar karatê para se defender. Ele faz parte do grupo de Johnny Lawrence no seriado. Mas, Owen Morgan poderia ter bem mais destaque na Netflix. O intérprete de Bert é o único do elenco que tem a faixa preta e continua praticando regularmente karatê.

Thomas Ian Griffith

O estilo de luta de Terry Silver não chama atenção pela boa atuação de Thomas Ian Griffith. O ator de Karatê Kid é um especialista em artes marciais na vida real, praticando as lutas por toda vida dele “como forma de terapia” (o astro de Cobra Kai fez a revelação para Entertainment Weekly). Além de faixa preta em karatê, o intérprete de Terry tem o mesmo nível no Taekwondo.

Cobra Kai, a série de Karatê Kid, está disponível na Netflix com quatro temporadas.