Os atores que Robert Pattinson superou para ser Batman

Robert Pattinson vem recebendo elogios por seu trabalho como Batman, embora inicialmente a escolha tenha incomodado muitos fãs.

A verdade é que, embora o diretor Matt Reeves tenha declarado que sempre pensou em Robert Pattinson como a sua versão de Batman, ele chegou a disputar o papel com alguns outros atores.

Continue lendo para conferir uma lista com os atores que Robert Pattinson superou para se tornar o novo Batman do cinema.

Jack Reynor

Como Batman mostra Bruce Wayne em seu início de carreira, eram cotados atores com cerca de 30 anos de idade.

Um dos nomes era Jack Reynor, conhecido por Midsommar – O Mal Não Espera a Noite e Transformers: A Era da Extinção.

Alexander Ludwig

Conhecido por Vikings, Alexander Ludwig também estava na lista de cotados para o papel de Batman.

A altura certamente não seria um problema para o ator, mas não há dúvidas de que ele se assemelha mais com um Aquaman do que com um Batman.

Jack O’Connell

Quando começaram a surgir notícias sobre a escalação de um novo Batman, Jack O’Connell teve o seu nome associado ao papel algumas vezes.

No entanto, apesar de ter aparecido na lista de cotados, o ator acabou não indo longe no processo de escalação.

Armie Hammer

Armie Hammer se parece com algumas versões de Bruce Wayne nos quadrinhos e era visto como uma escolha provável para o papel de Batman. No entanto, é bom que ele não tenha sido escolhido.

Nos últimos anos, o ator se envolveu em várias polêmicas, sendo acusado de abuso sexual e outros escândalos.

Atualmente, parece improvável que Armie Hammer volte a aparecer em algum grande projeto. Se tivesse sido escalado como Batman, provavelmente teria que ser demitido e substituído por outro ator.

Aaron Taylor-Johnson

Aaron Taylor-Johnson é experiente com adaptações de quadrinhos. Ele esteve em Kick-Ass – Quebrando Tudo e Vingadores: Era de Ultron, sendo que interpretou Mercúrio neste último.

O ator pode não ter conseguido o papel de Batman, mas está escalado como Kraven, o Caçador em um vindouro derivado de Homem-Aranha.

Nicholas Hoult

Dos atores dessa lista, o que mais chegou longe ao lado de Robert Pattinson é Nicholas Hoult. O ator se tornou finalista junto com Pattinson e era visto como uma segunda opção.

A Warner Bros. fez com que os atores participassem de um teste, em que vestiram o traje de Batman e tudo mais.

A ideia era analisar qual deles se encaixava mais com o papel e entregava a melhor interpretação como Batman.

Nessa “prova de fogo”, Robert Pattinson se saiu melhor e conseguiu o grande papel, superando Nicholas Hoult.

É provável que algum dia seja divulgado um vídeo ou imagem do teste que Nicholas Hoult fez como Batman.

Batman, com Robert Pattinson, está em cartaz nos cinemas.