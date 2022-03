O Marvel Studios divulgou o primeiro trailer de Ms. Marvel, uma de suas próximas séries para o Disney+.

A produção é a primeira em live-action com Kamala Khan, personagem que será interpretada por Iman Vellani.

Continue lendo para conferir uma lista com os detalhes que você perdeu no trailer de Ms. Marvel, do Disney+.

Mudança nos poderes

Ms. Marvel faz uma mudança radical nos poderes de Kamala Khan. Nos quadrinhos, a personagem recebeu os seus poderes graças a uma mutação associada com os Inumanos.

Ela pode esticar e aumentar o seu corpo em qualquer tamanho, mais ou menos como o Senhor Fantástico, mas não exatamente da mesma maneira.

Na adaptação em live-action, isto será muito diferente. A personagem na realidade terá poderes “cósmicos”, podendo criar construções de energia, de maneira parecida com o Lanterna Verde da DC.

Os poderes são gerados pelas Nega-Bands

Tudo indica que, no MCU, Kamala Khan receberá seus poderes das Nega-Bands, que são como braceletes brilhantes.

Nos quadrinhos, as Nega-Bands foram criadas pelos Krees, tendo uma conexão especial com o Capitão Marvel original.

Destaque para herança cultural

O trailer mostra que Ms. Marvel dará destaque para a herança cultural de Kamala Khan.

A sua origem muçulmana é muito importante na história da personagem, o que também deve ser relevante na série do Disney+.

Quem são as pessoas misteriosas na névoa?

No trailer de Ms. Marvel, algumas pessoas misteriosas aparecem surgindo de uma névoa.

Nos quadrinhos, Kamala Khan passa por uma alucinação em que encontra os Vingadores, mas parece que não se trata dessa equipe.

Teremos que aguardar para descobrir quem realmente são essas pessoas misteriosas.

Uma cena retirada diretamente dos quadrinhos

A última cena no trailer de Ms. Marvel é retirada diretamente da capa de uma história em quadrinhos.

No caso, a capa de Ms. Marvel #5, uma edição que teve lançamento em 2014, quando a personagem ainda estava no começo de sua jornada.

Ms. Marvel deve chegar ao Disney+ em 8 de junho de 2022. Clique aqui para assinar o serviço de streaming. Confira abaixo o trailer da série.