Os Homens-Aranha que podem estar em Homem-Aranha no Aranhaverso 2

Superando expectativas, Homem-Aranha no Aranhaverso conquistou o público e a crítica com a sua história envolvente e suas loucuras sobre o multiverso. Agora, os fãs estão ansiosos por Homem-Aranha: Através do Aranhaverso (Homem-Aranha no Aranhaverso 2).

Homem-Aranha: Através do Aranhaverso (Homem-Aranha no Aranhaverso 2) promete ser uma animação ainda mais maluca, apresentando várias versões do Homem-Aranha.

Se você está ansioso, continue lendo para conferir uma lista com os Homens-Aranha que poderiam aparecer em Homem-Aranha: Através do Aranhaverso (Homem-Aranha no Aranhaverso 2).

Aranha Escarlate

Ben Reilly é o Aranha Escarlate, um personagem que inicialmente gerou polêmica nos quadrinhos mas depois passou a ter uma recepção um pouco melhor.

Ele é um clone de Peter Parker, tendo sido criado em um laboratório pelo cientista Miles Warren, também conhecido como o vilão Chacal.

Teia de Seda

Teia de Seda é uma personagem com uma origem conectada com a de Peter Parker, tendo sido mordida pela mesma aranha que deu ao Homem-Aranha as suas incríveis habilidades.

Vale lembrar que a Sony está trabalhando em uma série sobre essa personagem.

O Homem-Aranha Superior é outro personagem que inicialmente gerou polêmica, mas hoje em dia os fãs em geral até acham ele interessante.

Para quem não sabe, o Homem-Aranha Superior é na realidade o Dr. Otto Octavius, que assumiu o corpo de Peter Parker.

Mulher-Aranha

Com o passar dos anos, várias personagens passaram a ser chamadas de “Mulher-Aranha”, mas a original é Jessica Drew, uma super-heroína com décadas de história nos quadrinhos da Marvel.

Já existem rumores de que a personagem estará em Homem-Aranha: Através do Aranhaverso (Homem-Aranha no Aranhaverso 2), e acredita-se que a Sony também esteja interessada em fazer uma adaptação em live-action desta Mulher-Aranha.

O chamado “Homem-Aranha Japonês” é uma versão do personagem da Marvel que teve grande sucesso em sua época, embora hoje em dia seja motivo de piada.

Ainda assim, teve grande importância em popularizar o Homem-Aranha em países além dos Estados Unidos.

Homem-Aranha dos anos 60

O simpático Homem-Aranha dos anos 60 é uma das versões mais fiéis aos quadrinhos originais.

A sua série animada fez tanto sucesso que motivou várias crianças a acompanharem as revistas do amado personagem.

Homens-Aranha em live-action

Homem-Aranha no Aranhaverso quase contou com a participação de Tom Holland, Andrew Garfield e Tobey Maguire, mas a Sony decidiu descartar a ideia porque já estava trabalhando em Homem-Aranha: Sem Volta para Casa.

Agora, nada impede que os Homens-Aranha em live-action apareçam em Homem-Aranha: Através do Aranhaverso (Homem-Aranha no Aranhaverso 2).

Existem rumores de que pelo menos a versão de Tom Holland deve ter uma participação.