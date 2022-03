Os lançamentos da Netflix nesta semana (21 a 27 de março)

Mais uma semana se inicia, mais lançamentos chegam ao catálogo da Netflix!

Nesta semana, de 21 a 27 de março, teremos grandes estreias na plataforma de streaming, com destaque para a tão aguardada 2ª temporada de Bridgerton, série inspirada na franquia literária homônima de Julia Quinn.

Para as crianças, filmes da Barbie e do Transformers são novidades, enquanto os adultos podem se divertir com uma nova minissérie que irá discutir sobre os mitos relacionados ao prazer feminino.

Confira as estreias da Netflix nesta semana:

Meu Porto Seguro – 21 de março

Diagnosticada com uma doença terminal, uma mãe solo encontra um solteirão simpático enquanto busca garantir o futuro de seu filho de seis anos.

Os Mortos Não Morrem – 22 de março

Um estranho fenômeno celestial ressuscita os mortos em uma cidadezinha pacata – uma situação que nem a polícia consegue controlar.

Amor em Sampa – 22 de março

Neste musical romântico, cinco histórias de amor e desejo se entrelaçam nas ruas de São Paulo.

Fundamentos do Prazer – 22 de março

Sexo, alegria e ciência moderna se unem nesta série reveladora para enaltecer a complexidade do prazer feminino e destruir mitos antiquados.

Como Pétalas que Caem – 24 de março

Um aspirante a fotógrafo se apaixona por uma cabeleireira alegre e cheia de vida. Eles têm o futuro todo pela frente, até que uma reviravolta do destino muda tudo.

Barbie: Big City, Big Dreams – 24 de março

Em um programa de verão em Nova York, a Barbie de Malibu se encontra com a Barbie do Brooklyn e as duas logo se tornam abrigas.

Bridgerton: Temporada 2 – 25 de março

Desejo, dever e escândalo se encontram quando o visconde Anthony Bridgerton (Jonathan Bailey) decide se casar, mas encontra o amor com a irmã mais velha (Simone Ashley) de sua noiva (Charithra Chandran).

Transformers: BotBots – 25 de março

O shopping fechou e é hora dos BotBots saírem para brincar! Conheça uma divertida turma de objetos comuns que viram robôs quando as luzes se apagam.

