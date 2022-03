Os lançamentos da Netflix nesta semana (28 de março a 3 de abril)

Mais uma semana se inicia e, com ela, teremos vários novos filmes, séries, animes e documentários chegando ao catálogo da Netflix.

Durante o período, passaremos ainda pelo primeiro dia de um novo mês, data que é normalmente marcada pela adição de vários novos projetos ao streaming.

Nesta semana, produções para todos os gostos e idades são esperadas, com destaque para o filme romântico Eternamente Demais pra Mim.

Confira o que estreia na Netflix nesta semana:

Thermae Romae: Novae – 28 de março

Um orgulhoso arquiteto de casas de banho na Roma antiga vai parar no Japão moderno, onde descobre várias inovações que o inspiram.

Mighty Express: Temporada 6 – 29 de março

Esta turma de trens e seus amigos humanos deixa tudo nos trilhos em mais uma temporada, resolvendo qualquer problema com trabalho em equipe e raciocínio rápido!

Johnny Hallyday Por Ele Mesmo – 29 de março

Johnny Com imagens de arquivo e entrevistas, esta série documental intimista examina a vida e a carreira do astro do rock francês.

Mike Epps: De Volta À Indiana – 29 de março

Mike Epps volta à sua cidade natal para relembrar os dias em que era um jogador ruim (e um traficante pior ainda).

Pequena Grande Vida – 30 de março

O casal Paul e Audrey (Matt Damon e Kristen Wig) decide encolher de tamanho para morar numa cidade em miniatura e viver uma vida luxuosa.

My Hero Academia: Ascensão dos Heróis – 30 de março

Na pacífica ilha de Nabu, o pessoal da classe 1-A é atacado por um terrível vilão. Hora de colocar em prática suas verdadeiras habilidades de heróis!

Granizo – 30 de março

Após receber uma chuva de críticas por não prever uma terrível tempestade, um famoso meteorologista volta para sua cidade natal e inicia uma jornada de autodescoberta.

Não Confie em Ninguém: A Caça ao Rei da Criptomoeda – 30 de março

A morte repentina do jovem fundador de uma plataforma de criptomoedas, que estava à beira da falência, acaba aguçando as suspeitas de alguns investidores furiosos.

As Vidas Secretas da Família Uysal – 30 de março

Em meio a uma crise existencial, um arquiteto começa a levar uma vida dupla. Enquanto isso, os membros de sua família precisam lidar com os próprios dramas e problemas.

Fama e Tragédia de um Astro Colombiano – 30 de março

Este documentário conta a ascensão de Diomedes Díaz, um dos cantores mais emblemáticos da Colômbia, e o escândalo que se instaurou após ele ser acusado de matar um fã.

For Live (Temporada 2) – 31 de março

Aaron Wallace se forma em Direito para ajudar a libertar homens presos injustamente – inclusive ele mesmo. “Não é uma série de ribunal comum”, diz o USA Today.

Crescidinhos – 31 de março

Este adorado reality show japonês acompanha crianças saindo sozinhas pela primeira vez para fazer tarefas de adultos.

Supercães – 31 de março

Quatro super-heróis caninos fazem de tudo para ajudar seus novos amigos e uma alienígena nesta aventura cósmica fofinha!

Trinta e Nove – 31 de março

Três melhores amigas à beira dos 40 anos passam por tudo juntas e permanecem unidas na vida, no amor e na perda.

Eternamente Demais pra Mim – 01 de abril

A vida de Marta corre perigo após a cirurgia, justo quando encontra o amor verdadeiro. Será que dá para superar os segredos e as surpresas do destino?

Bem-Vindos a Waikiki – 01 de abril

Para financiar o próprio filme, três jovens aspirantes a diretor, ator e roteirista administram uma pousada em Seul e se envolvem em trapalhadas e romances.

Trivia Quest – 01 de abril

Teste seus conhecimentos de história, artes, ciência, cultura pop e muito mais com perguntas de diferentes níveis de dificuldade nesta série interativa.

Cocomelon (Temporada 5) – 01 de abril

Nesta série musical, a criançada aprende sobre as letras, os números, os animais e muito mais no ritmo de cantigas divertidas.

Uma Mulher Fantástica – 01 de abril

Após a morte do namorado, uma mulher trans dá adeus à sua vida feliz, passando a ser alvo de discriminações e suspeitas constantes.

The Home Edit: A Arte de Organizar (Temporada 2) – 01 de abril

Cozinhas, armários e outros ambientes ganham uma cara nova graças à equipe de profissionais que usa cestas, caixas e muitas cores para criar espaços lindos e organizados.

Oddbods (Temporada 3) – 01 de abril

Fuse, Slick, Bubbles, Zee, Pogo, Jeff e Newt são amigos nesta série infantil elogiada pela Common Sense Media por suas “soluções de problemas criativas”.

Capitã Nova – 01 de abril

Em um futuro sombrio, um piloto precisa voltar no tempo para impedir um desastre global, mas um imprevisto acontece e ela volta a ter doze anos de idade.

Celeb Five: Nos Bastidores – 01 de abril

Piadas e improvisos dão o tom a este documentário cheio de humor em que o grupo Celeb Five troca ideias para um especial de comédia.

Bolha – 01 de abril

O elenco e a equipe de um filme de ação de sucesso quebram as regras durante a quarentena em um hotel de luxo para filmar uma sequência da produção.

Apollo 10 e Meio: Aventura na Era Espacial – 01 de abril

Um homem relembra o ano de 1969 em Houston, quando ele tinha apenas 10 anos, construindo um relato nostálgico e fantástico da viagem à Lua.

Batalhas: Freesyle – 01 de abril

Amelie se empolga quando a equipe de dança dela e de Mikael vai competir em Paris, mas se distrai depois que encontra a mãe distante.

Pedro, o Escamoso – 01 de abril

Ele não estudou muito, mas é esperto e cheio de charme. Então quando conhece uma executiva linda, logo vira o motorista dela.

Abby Hatcher (Temporada 2) – 01 de abril

Os Fuzzlies são criaturas muito fofinhas, mas vivem se metendo em encrencas. Ainda bem que Abby Hatcher está sempre pronta para ajudar seus amiguinhos!

O Último Ônibus do Mundo – 01 de abril

Durante uma viagem escolar inesquecível, um grupo de estudantes geniais é chamado para salvar a humanidade. A ameaça? m exército de drones implacáveis.

A Netflix pode mudar a data de estreia.