Os lançamentos da Netflix nesta semana (7 a 13 de março)

Toda semana a Netflix acrescenta uma série de produções em seu catálogo, incluindo filmes e séries originais e inéditos, mas também títulos de outras produtoras.

Nesta semana, de 7 a 13 de março, a variedade é grande: da comédia nacional Crô em Família ao documentário F1: Dirigir para Viver, há novos títulos para todos os gostos no streaming!

Continua depois da publicidade

O destaque, no entanto, fica com o filme de ficção científica O Projeto Adam, do diretor Shawn Levy, que conta com o astro Ryan Reynolds (Deadpool) no papel principal.

Confira os lançamentos da Netflix nesta semana:

Crô em Família – 7 de março

Agora rico e dono de uma escola de etiqueta, o mordomo Crô (Marcelo Cerrado) decide procurar a família e acaba abrindo a casa para supostos parentes com modos e motivos duvidosos.

Chip e Potato: Temporada 3 – 8 de março

Com a ajuda de Potato, Chip está aprendendo cada vez mais sobre o mundo, do primeiro corte de cabelo à primeira viagem de avião.

Guia Astrológico para Corações Partidos: Temporada 2 – 8 de março

Alice continua fazendo sucesso com seu programa Stars of Love. Já o desastroso romance entre ela e Davide torna-se cada vez mais imprevisível.

Queer Eye Alemanha – 9 de março

Os Cinco Fabulosos especialistas em estilo de vida, moda, beleza, saúde e design fazem de tudo para transformar vidas nesta versão alemã do famoso reality.

The Last Kingdom: Temporada 5 – 9 de março

A Inglaterra vive um aparente clima de paz há anos, mas Uhtred acredita que um conflito está por vir.

Diários de Andy Warhol: Minissérie – 9 de março

Depois de levar um tiro, em 1968, Andy Warhol começa a registrar a vida e seus sentimentos. Os diários, e esta série documental, revelam mais sobre quem ele era.

Supergirl: Temporada 6 – 10 de março

Kara se vê em uma situação perigosa e arrisca a própria vida para salvar a humanidade e deter Lex Luthor, que está sedento por poder.

O Projeto Adam – 11 de março

Depois de viajar no tempo e ir parar em 2022 sem querer, o piloto de combate Adam Reed (Ryan Reynolds) se une à sua versão de 12 anos de idade para salvar o futuro.

Era Uma Vez… Para Nunca Mais – 11 de março

Um casal obrigado a se separar deve se reencontrar em outra vida. Eles precisam quebrar um feitiço que tomou conta da cidade em que vivem, onde ninguém pode se apaixonar.

F1: Dirigir para Viver – Temporada 4 – 11 de março

Entre veteranos e novatos, vinte pilotos disputam mais uma dramática temporada de Fórmula 1 movidos pela adrenalina.

Vale lembrar que a Netflix pode alterar as datas de lançamentos. Fique de olho!