Os lançamentos da Netflix neste fim de semana (11 a 13 de março)

Os finais de semana são recheados de novidades na Netflix, e não será diferente neste período de 11 a 13 de março de 2022.

Para este fim de semana, a Netflix preparou vários lançamentos que chegam ainda nesta sexta-feira, 11, ao catálogo da plataforma de streaming.

O grande destaque fica com o filme O Projeto Adam, ficção científica com direção de Shawn Levy (Stranger Things) e Ryan Reynolds (Deadpool) no papel principal.

Confira os lançamentos logo abaixo:

O Projeto Adam – 11 de março

Depois de viajar no tempo e ir parar em 2022 sem querer, o piloto de combate Adam Reed (Ryan Reynolds) se une à sua versão de 12 anos de idade para salvar o futuro.

Era Uma Vez… Para Nunca Mais – 11 de março

Um casal obrigado a se separar deve se reencontrar em outra vida. Eles precisam quebrar um feitiço que tomou conta da cidade em que vivem, onde ninguém pode se apaixonar.

F1: Dirigir para Viver – Temporada 4 – 11 de março

Entre veteranos e novatos, vinte pilotos disputam mais uma dramática temporada de Fórmula 1 movidos pela adrenalina.

Vale lembrar que a Netflix pode alterar as datas de lançamentos. Fique de olho!