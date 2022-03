Os lançamentos de abril de 2022 na Netflix

A Netflix divulgou a lista com as principais novidades que chegam ao longo de abril de 2022 em seu catálogo.

Neste mês, a plataforma de streaming está recheada de lançamentos que prometem ser um grande sucesso, como o romance adolescente Heartstopper e o filme Escolha ou Morra.

Séries de sucesso também retornam com novas temporadas, incluindo Elite e Ozark.

A programação infantil também promete produções educativas para a criançada e Pokémon para todas as idades.

Confira o que estreia em abril na Netflix:

Eternamente Demais pra Mim – 01 de abril

A vida de Marta corre perigo após a cirurgia, justo quando encontra o amor verdadeiro. Será que dá para superar os segredos e as surpresas do destino?

Metal Lords – 08 de abril

O plano dos excluídos Hunter e Kevin está claro: focar o heavy metal, vencer o concurso e conquistar a admiração de todos. Será que eles conseguem?

Elite (Temporada 5) – 08 de abril

Nesta escola, todo aluno tem um segredo e cada semestre traz uma nova vítima e um novo mistério.

Ainda Estou Aqui – 08 de abril

Uma adolescente perde o amor de sua vida em um acidente trágico. Arrasada, ela começa a achar que ele está mandando sinais do outro mundo.

No Xadrez – 12 de abril

Diretora de uma prisão feminina, Laura Willis retrata os altos e baixos da vida atrás das grades nesta irreverente série de humor ácido.

A Sogra que te Pariu – 13 de abril

Isadir (Rodrigo Sant’Anna) vive com a família desde o início da pandemia e faz de tudo para atrapalhar a vida do filho e da nora. É um barraco atrás do outro!

Ultraman (Temporada 2) – 14 de abril

Juntos, Ultraman, Seven, Ace, Zoffy, Jack e Taro enfrentam uma nova ameaça alienígena.

Escolha ou Morra – 15 de abril

Atrás de um prêmio em dinheiro que ninguém retirou, dois amigos reiniciam um jogo dos anos 80 e entram em um mundo surreal de terror. Com Asa Butterfield.

Anatomia de um Escândalo – 15 de abril

A vida privilegiada de Sophie como esposa de um político poderoso começa a desmoronar depois que um escândalo vem à tona e ele é acusado de um crime chocante.

Better Call Saul (Temporada 6, parte 1) – 19 de abril

Esta série vencedora do Emmy volta para a sexta temporada.

Battle Kitty (interativa) – 19 de abril

Nessa aventura animada interativa de Matt Layzell, Kitty tem que derrotar todos os monstros da Ilha da Batalha para alcançar a vitória.

Círculo de Fogo: The Black (Temporada 2) – 19 de abril

No comando do Atlas Destroyer, Hayley e Taylor continuam a jornada para Sydney com Mei e Garoto, mas, primeiro, eles precisam escapar de um culto sanguinário.

Boneca Russa (Temporada 2) – 20 de abril

Depois de encarar a noite mais insana de suas vidas (repetidamente), Nadia e Alan vivem outra aventura existencial que vira o mundo deles de cabeça para baixo.

Coração Marcado – 20 de abril

Um homem quer se vingar da organização de tráfico de órgãos que matou a esposa dele, mas acaba se envolvendo com a mulher que recebeu o coração dela.

A Princesa da Yakuza – 20 de abril

Após descobrir que é herdeira de uma conhecida família da Yakuza, uma jovem de São Paulo conhece um homem com amnésia e um artefato misterioso.

Heartstopper – 22 de abril

Ao enfrentar os desafios da escola e do amor, os adolescentes Charlie e Nick descobrem que sua amizade improvável pode ser algo mais.

A Caminho do Verão – 22 de abril

No verão antes da faculdade, a estudiosa Auden conhece o misterioso Eli, que a ensina a levar uma vida mais leve e despreocupada.

Sunset: Milha de Ouro (Temporada 5) – 22 de abril

O Mistério de Marylin Monroe: Gravações Inéditas – 27 de abril

Neste documentário, um autor examina a misteriosa morte de Marilyn Monroe, compartilhando entrevistas de áudio com pessoas conhecidas da atriz.

As Crônicas de Usagi: O Coelho Samurai – 28 de abril

Um coelho aspirante a samurai e seus novos amigos guerreiros se unem para proteger a cidade contra monstros, ninjas, gangues e alienígenas.

Burbujas – 28 de abril

Em uma Tóquio abandonada e repleta de bolhas e anormalidades gravitacionais, um jovem talentoso e uma garota misteriosa têm um encontro fatídico.

Ozark (Temporada 4, parte 2) – 29 de abril

Rodeados por ameaças, Marty e Wendy lutam para manter o cartel, o FBI e os filhos contentes enquanto tentam recuperar as próprias vidas.

Série Grandes Jornadas Pokémon (Parte 2) – 29 de abril

Goh e Ash continuam suas pesquisas, e Goh entra no Projeto Mew só que Mew não é o único Pokémon mítico!

A Netflix pode mudar a dat de estreia!