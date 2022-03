Os próximos filmes da DC após Batman

Batman chegou aos cinemas, tendo uma ótima recepção com o público e com a crítica. Se você está animado pelo futuro da DC no cinema, aqui estão as produções que serão lançadas após o longa-metragem com Robert Pattinson.

Obviamente, alguns dos projetos podem ser cancelados e outros podem ser anunciados em breve. No entanto, no momento, o calendário da DC parece bem estabelecido, com destaque para uma variedade de personagens.

Continue lendo para conferir uma lista com os próximos filmes da DC que serão lançados após Batman.

DC Liga dos Super-Pets

Em DC Liga dos Super-Pets, o cachorro do Superman, Krypto, precisa formar uma equipe com animais de estimação com poderes depois que a Liga da Justiça é capturada por Lex Luthor. Nos Estados Unidos, a voz de Krypto é de Dwayne Johnson, que também será o Adão Negro em live-action.

O lançamento acontece em 19 de maio de 2022.

Adão Negro

Dwayne Johnson assume o papel de Adão Negro neste longa-metragem. A história também apresentará a Sociedade da Justiça, uma popular equipe dos quadrinhos da DC.

O lançamento acontece em 28 de julho de 2022.

The Flash

Filme que esteve em desenvolvimento por um longo tempo, The Flash contará com Ezra Miller como Barry Allen. O elenco também conta com Ben Affleck e Michael Keaton como as suas respectivas versões de Batman.

O lançamento acontece em 4 de novembro de 2022.

Aquaman and the Lost Kingdom

Em Aquaman and the Lost Kingdom, Jason Momoa retorna como Arthur Curry. Poucos detalhes do enredo são conhecidos até o momento, mas a direção mais uma vez será de James Wan.

O lançamento acontece em 15 de dezembro de 2022.

Batgirl

Leslie Grace assume o papel de Batgirl nesta produção. O elenco também conta com Michael Keaton como Batman, J. K. Simmons como Comissário Gordon e Brendan Fraser como Vagalume.

Ainda não há uma data de lançamento oficial, mas a estreia pode acontecer entre o final de 2022 e o começo de 2023.

Shazam! Fury of the Gods

Zachary Levi retorna como Shazam nesta sequência. As vilãs da trama serão vividas por Helen Mirren e Lucy Liu.

O lançamento acontece em 2 de junho de 2023.

Besouro Azul

Xolo Maridueña será o Besouro Azul na DC. O ator é conhecido por seu papel como Miguel em Cobra Kai.

O lançamento acontece em 18 de agosto de 2023.

Supergirl

Depois de The Flash, Sasha Calle retornará como Supergirl em um longa-metragem solo. Até o momento, pouco se sabe sobre esse projeto.

Ainda não há data de lançamento.

Tropa dos Lanternas Verdes

Tropa dos Lanternas Verdes está em desenvolvimento há um bom tempo na Warner Bros. A produção deve contar com os personagens Hal Jordan e John Stewart, mas ainda não foram contratados atores para esses papéis.

Ainda não há data de lançamento.

Zatanna

Zatanna é uma personagem querida dos quadrinhos da DC, e em breve terá a sua própria produção solo. J. J. Abrams será um dos produtores, enquanto Emerald Fennell cuida do roteiro.

Ainda não há data de lançamento.

Super Choque

Super Choque adquiriu uma imensa popularidade no Brasil graças à sua série animada, e em breve ele terá uma adaptação para o cinema. O ator Michael B. Jordan será um dos produtores.

Ainda não há data de lançamento.

Mulher-Maravilha 3

Gal Gadot retorna em Mulher-Maravilha 3, que mais uma vez terá direção de Patty Jenkins. Acredita-se que, desta vez, a história será ambientada nos dias de hoje.

Ainda não há data de lançamento.

Supergêmeos

O projeto dos Supergêmeos foi anunciado recentemente. Pouco se sabe sobre ele, mas os personagens foram criados para o desenho Super Amigos, antes de serem levados para os quadrinhos.

Ainda não há data de lançamento.

The Amazons

The Amazons é um projeto derivado de Mulher-Maravilha, que não recebe atualizações há algum tempo. Patty Jenkins será uma das produtoras, mas não ficará responsável pela direção.

Ainda não há data de lançamento.

Canário Negro

Após Aves de Rapina, Jurnee Smollett retorna como Canário Negro. Especula-se que, antes disso, a personagem também pode aparecer em Batgirl.

Ainda não há data de lançamento.

Falcões Negros

Falcões Negros terá direção de Steven Spielberg. No entanto, antes que o projeto aconteça, o cineasta precisa terminar alguns outros trabalhos.

Ainda não há data de lançamento.

Homem-Hora

Homem-Hora é um personagem interessante dos quadrinhos da DC, apesar de pouco conhecido. Até o momento, pouco se sabe sobre o seu projeto solo.

Ainda não há data de lançamento.

Coringa 2

Coringa não parecia um longa-metragem planejado para ter uma sequência, mas fez tanto sucesso que Coringa 2 rapidamente começou a ser discutido. A continuação deve apresentar o retorno de Joaquin Phoenix, mas acredita-se que o diretor Todd Phillips retornará apenas como roteirista.

Ainda não há data de lançamento.

Superman (reboot)

J. J. Abrams está trabalhando como produtor em um reboot do Superman, que não deve contar com Henry Cavill. É especulado que o projeto apresentará um Superman negro, de um universo alternativo da DC, mas com o anúncio de uma série de Michael B. Jordan com um conceito parecido, ainda não se sabe quais serão os rumos dessa produção.

Ainda não há data de lançamento.