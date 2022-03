Os próximos filmes da Disney após Red: Crescer é uma Fera

Red: Crescer é uma Fera se tornou um dos maiores sucessos da Disney em 2022 – tanto com o público quanto com a crítica especializada. O longa encanta pais e filhos ao abordar com sensibilidade e bom humor as contradições da puberdade, e ao atingir em cheio a nostalgia pelos anos 2000. Se você já se divertiu com a trama, veja abaixo quais são os próximos lançamentos da Disney após o filme.

A produção – também encontrada sob o título original Turning Red – entra para a história como o primeiro filme da Pixar a ser dirigido por uma mulher, e como a primeira história da companhia a ser ambientada no Canadá.

“Red traz a história de uma adolescente de 13 anos chamada Mei Lee. O problema é que, se não bastassem todas as mudanças que a adolescência traz por si só, toda vez que ela fica nervosa ou tem emoções fortes, Mei Lee se transforma em um Panda Vermelho gigante. E agora?”, informa a sinopse de Red: Crescer é uma Fera, divulgada pela Disney.

Entre adaptações de séries de TV, projetos originais, e aguardadas continuações, a Disney conta com projetos de peso confirmados para 2022 e para os próximos anos.

Tico e Teco: Defensores da Lei

O próximo filme animado da Disney após Red: Crescer é uma Fera é Tico e Teco: Defensores da Lei, com previsão de estreia para 20 de maio de 2022. O longa é uma continuação da série de Tico e Teco, lançada originalmente nos anos 80, e combina elementos de animação e live-action no estilo de Uma Cilada Para Roger Rabbit. O filme acompanha a jornada de Tico e Teco enquanto os esquilinhos tentam desvendar crimes “pequenos demais” para a polícia. Andy Samberg (Brooklyn Nine-Nine) e John Mulaney (Saturday Night Live) estão confirmados no elenco.

Bob’s Burgers

A adaptação cinematográfica da série Bob’s Burgers começou a ser produzida em 2017, e em 2022, finalmente ganhou data de estreia. Antes de chegar ao catálogo do Disney+, o filme terá sessões exclusivas em cinema. Todo o elenco de vozes da produção original – como H. John Benjamin, Kristen Schaal e Dan Mintz – retorna no longa. A trama acompanha a trajetória dos Belcher após uma cratera arruinar os planos de verão da família, e tem previsão de estreia para 27 de maio de 2022.

Lightyear

Lightyear é, discutivelmente, o mais aguardado lançamento da Disney em 2022. Embora esteja relacionado à franquia Toy Story, o longa funciona como uma história separada, ambientada em uma eletrizante jornada cósmica. Como o nome indica, Lightyear foca no herói espacial Buzz Lightyear, que inspira o boneco de Andy na saga original. O filme mostra como Buzz evoluiu de um simples piloto de testes para um Cadete Espacial que enfrenta o maligno Imperador Zurg. Com Chris Evans no papel principal, o filme estreia em 17 de junho de 2022.

Strange World

Strange World, um dos projetos mais ambiciosos da Disney, acompanha a história de personagens que viajam por um mundo fantástico, habitado por perigosas e mágicas criaturas. Poucos detalhes sobre a trama foram revelados, mas já se sabe que o filme animado será de “ação e aventura”. O longa tem direção de Don Hall, de Big Hero 6. O longa tem previsão de estreia para 23 de novembro de 2022.

Uma Noite no Museu: O Retorno de Kahmunrah

O reboot da franquia Uma Noite no Museu, produzido por Shawn Levy (Free Guy), foi anunciado pela Disney em 2019. Originalmente, o filme de computação gráfica seria lançado em 2021, exclusivamente na plataforma Disney+. Mas a Disney mudou a estratégia de lançamentos, e confirmou a estreia de O Retorno de Kahmunrah nos cinemas para 2022. O longa foca na história de Nick, o filho de Larry Daley (protagonista da série original), que reluta em seguir os passos do pai enquanto um vilão terrível se prepara para conquistar o mundo.

Diário de um Banana 2: Rodrick é o Cara

A plataforma Disney+ lançou o reboot de Diário de um Banana em 2021, com um filme animado de mesmo nome. A companhia anunciou também a produção de diversas sequências. A primeira delas, Rodrick é o Cara, terá lançamento exclusivo no streaming em 2022. O autor Jeff Kinney já confirmou a intenção de adaptar todos os livros da saga como filmes animados. Diário de um Banana 2 estreia em 2022, mas ainda não teve a data revelada.

Novo filme de Carlos López Estrada

Após Raya e o Último Dragão, o cineasta Carlos López Estrada confirmou a produção de mais um filme para os estúdios de animação da Disney. O novo longa tem previsão de estreia para 2023, mas a Disney ainda não revelou detalhes sobre sua trama, elenco ou título. Vale lembrar que Estrada também está envolvido na produção do remake live-action de Robin Hood para a plataforma.

Outros filmes da Disney+

O cronograma de lançamentos da Disney conta com espaço para mais um lançamento da Pixar em 2023 e mais duas estreias em 2024. Como a companhia só anunciou três filmes da Pixar após Red: Crescer é uma Fera e Lightyear, mais novidades devem ser divulgadas nos próximos meses.

