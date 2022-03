Oscar: 10 atores que inacreditavelmente nunca foram indicados

Ganhar um Oscar é a maior honra possível para os astros de Hollywood – mas receber uma indicação já é uma vitória por si só. Em sua longa e complexa história, a Academia já premiou atores ‘inusitados’ e ‘problemáticos’, mas falhou em reconhecer alguns dos artistas mais talentosos da indústria, que esperam até hoje por uma lembrança na premiação.

Em 2022, o Oscar promete oferecer ao público uma “volta à normalidade”, algo extremamente aguardado após 2 anos de pandemia.

Realizada em 27 de março, a cerimônia terá três comediantes hilárias – Wanda Sykes, Amy Schumer e Regina Hall – como apresentadoras, além de apresentações musicais de Beyoncé, Billie Eilish e Sebastian Yatra.

Enquanto a festa do cinema não chega, listamos abaixo 10 atores e atrizes que, surpreendentemente, nunca foram indicados ao Oscar.

Oscar Isaac

Embora não tenha uma carreira tão prolífica (ou extensa) como outros citados da lista, Oscar Isaac se tornou em poucos anos um dos maiores astros de Hollywood. Além de sua performance como Poe nos filmes do universo Star Wars, o ator acaba de se juntar ao MCU como o protagonista da série Cavaleiro da Lua.

Neste ano, por exemplo, Isaac contou com um papel excelente em Duna, indicado ao Oscar de Melhor Filme. O ator também recebeu aclamação crítica por outros projetos, como o excelente thriller de ficção científica Ex Machina e o drama Inside Llewyn Davis: A Balada do Homem Comum.

Jeffrey Wright

Atualmente, Jeffrey Wright impressiona audiências do mundo inteiro como o Comissário Gordon no novo filme do Batman. O ator dá um show como uma versão bem mais realista do policial. Além disso, está em séries como Westworld e What If, produção do MCU na qual dá voz ao misterioso Watcher.

O ator poderia muito bem ter sido indicado ao Oscar por sua performance como o personagem-título do filme Basquiat, lançado em 1996. Além disso, sua atuação impressionante em A Crônica Francesa, de Wes Anderson, tinha tudo para ocasionar outro reconhecimento da Academia.

Emily Blunt

Por muitos anos, a britânica Emily Blunt mostrou seu talento em filmes dos mais diversos gêneros, temáticas e perspectivas. Em dramas de época, a atriz dá um show como a Jovem Rainha Vitória. Em suspenses, ela ancora a trama de Sicario. E em filmes para toda a família, encanta como a protagonista de O Retorno de Mary Poppins.

Segundo muitos fãs e especialistas, Emily Blunt deveria ter sido indicada ao Oscar por sua icônica performance no filme O Diabo Veste Prada. Mais recentemente, a atriz quase recebeu sua primeira indicação pelo terror Um Lugar Silencioso.

Michael B. Jordan

Assim como Oscar Isaac e Emily Blunt, Michael B. Jordan é um jovem ator cujo futuro no Oscar parece já estar garantido. Mesmo com uma carreira relativamente curta, o astro já contou com performances premiadas em grandes sucessos do cinema.

O ator é famoso por sua parceria com o cineasta Ryan Coogler – que rendeu ótimos frutos em filmes como Pantera Negra e Creed. Na verdade, muita gente acreditou que Michael B. Jordan seria indicado ao Oscar por sua atuação como o vilão Killmonger em Pantera Negra, o que acabou não acontecendo.

Michelle Yeoh

Se o Oscar não desconsiderasse filmes de ação e produções internacionais, Michelle Yeoh já teria levado uma estatueta para casa. A atriz começou sua carreira com filmes de artes marciais, e eventualmente, tornou-se uma das maiores estrelas de ação de todos os tempos.

Michelle Yeoh está, por exemplo, no longa O Tigre e o Dragão, que foi indicado ao Oscar na 73ª edição da premiação. Mais recentemente, a atriz passou a diversificar a carreira com performances em filmes como Podres de Ricos e Shang-Chi e a Lenda dos Dez Anéis.

Martin Sheen

Embora seja mais conhecido por séries como The West Wing e Grace & Frankie, Martin Sheen também conta com ótimos papéis no cinema. Desde sua icônica atuação em Terra de Ninguém, de Terrence Malick, à sua performance como um dos protagonistas de Apocalypse Now, o ator já deveria ter sido indicado ao Oscar.

Até mesmo em sua carreira recente, Martin Sheen continuou a atuar em “queridinhos” da Academia, como Os Infiltrados, Prenda-me Se For Capaz e Selma.

Hugh Grant

Versátil e charmoso, Hugh Grant é uma garantia de sucesso para comédias românticas e projetos mais diversificados. Por isso, o fato do ator nunca ter sido indicado ao Oscar é uma grande surpresa.

Performances em filmes como Paddington 2 e Florence Foster Jenkins quase levaram o ator à premiação mais importante do cinema. Entretanto, muitos fãs acreditam que ele deveria ter sido indicado por produções como Quatro Casamentos e um Funeral e Um Lugar Chamado Notting Hill.

John Goodman

Considerado um dos melhores “atores de personagens” de Hollywood, John Goodman conta com uma longa e premiada carreira no cinema e na TV. Mesmo assim, nunca recebeu uma indicação ao Oscar – o que é uma surpresa dada sua grande versatilidade.

Mesmo não recebendo indicações ao Oscar, o ator participou de alguns filmes premiados pela Academia, como Argo e O Artista. Muita gente acredita que John Goodman deveria ter sido reconhecido pela Academia por sua performance como Walter Sobchak em O Grande Lebowski.

Jamie Lee Curtis

O fato de Jamie Lee Curtis não ter sido indicada ao Oscar se assemelha à situação de Michelle Yeoh. Como a Academia não costuma premiar filmes de terror, algumas das performances mais icônicas da atriz acabaram passando batido.

Mas nem só de filmes de terror vive Jamie Lee Curtis. Além de interpretar Laurie Strode na franquia Halloween, a atriz está em filmes dos mais diversos gêneros, como Entre Facas e Segredos, Sexta-Feira Muito Louca e True Lies.

Jim Carrey

Como um dos maiores astros de Hollywood, Jim Carrey tem o talento e a versatilidade tão premiados pela Academia. Mesmo assim, nunca recebeu uma indicação ao Oscar. Embora seus filmes mais conhecidos – como as comédias Ace Ventura e O Máscara – não tenham sido tão bem recebidos pela crítica, o ator conseguiu diversificar sua filmografia com projetos de vários gêneros.

Mais conhecido por suas performances cômicas, o ator também dá um show em filmes dramáticos como O Brilho Eterno de Uma Mente Sem Lembranças, O Show de Truman e O Homem na Lua.