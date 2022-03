Quem é mais inteligente? Os QIs dos personagens de Big Bang Theory

Embora The Big Bang Theory tenha terminado há algum tempo, a série continua sendo amada por boa parte do público.

Muitos dos personagens do seriado são extremamente inteligentes, mas quais deles são verdadeiros gênios?

Continua depois da publicidade

Continue lendo para conferir uma lista com os QIs dos personagens de The Big Bang Theory, de acordo com o Screen Rant.

Penny – 110

Embora Penny seja frequentemente descartada (em termos de inteligência) por não ser uma cientista como o resto de seus amigos, isso não significa que ela não tenha inteligência.

Penny é inteligente e engenhosa. Ela é capaz de encontrar maneiras de se manter à tona enquanto tenta se tornar uma atriz, e quando isso não dá certo, ela descobre que é incrivelmente capaz como representante farmacêutica.

Beverly – 120

Beverly é uma psicóloga treinada e uma autora de sucesso. Ela ganha a vida lendo as pessoas e é uma das poucas pessoas que Sheldon realmente respeita, graças à sua atitude direta e cérebro muito lógico.

Ela muitas vezes não pensa com qualquer resposta emocional, o que é tanto uma força quanto uma fraqueza.

Howard – 140

Howard é um gênio, não há dúvida sobre isso. Ele é um engenheiro brilhante, foi para o espaço e foi para uma das melhores faculdades dos Estados Unidos.

Ele pode construir robôs por diversão e ainda tem um grau avançado. Ele sabe o que está fazendo e tem confiança em sua capacidade de se destacar em seu campo.

Bernadette – 160

Bernadette desenvolve medicamentos para uma empresa farmacêutica. Ela, como a maioria dos personagens, tem doutorado e pode se manter nas ciências e se tornar uma das mentes mais brilhantes em sua indústria.

Embora a grande quantidade de gênios neste elenco possa diminuir o brilho de suas realizações, é importante notar que em qualquer outra série, Bernadette seria o “cérebro” óbvio.

Barry – 170

É um pouco difícil entender o quão inteligente Barry é, considerando que ele está cercado por talentos excepcionais.

Ele é altamente considerado dentro da universidade e é um rival pessoal de Sheldon, o que sugere que ele é de intelecto superior.

Leonard – 173

Leonard é um dos únicos personagens do elenco principal de The Big Bang Theory cujo QI é mencionado diretamente na série, com 173.

Isso o coloca firmemente como um “gênio”, embora ele se recuse a realmente pensar em si mesmo como tão inteligente, porque seus pais consideram seus irmãos mais talentosos do que ele! Também não ajuda que Sheldon goste de apontar que ele é mais inteligente que seu amigo.

Raj – 175

Embora o QI de Raj nunca seja mencionado diretamente, Sheldon deixa claro várias vezes que acredita que Raj é mais inteligente que Leonard.

Raj é um astrofísico brilhante que tem sido celebrado por suas contribuições, tem descobertas creditadas em seu nome e até trabalhou com Sheldon.

Amy – 180

Embora o QI de Amy nunca seja explicitamente declarado em The Big Bang Theory, é possível supor que ela seja um dos membros mais brilhantes do grupo.

Seus estudos e experimentos em neurociência são impressionantes, ela entende como se comunicar com Sheldon de uma maneira que o faz se sentir compreendido e confortável e, no final da série, ela recebe um dos maiores elogios que uma pessoa em sua área pode alcançar.

Sheldon – 187

Sheldon é um dos poucos personagens cujo QI é declarado diretamente em The Big Bang Theory – e mais do que precisa ser!

Ele é realmente um gênio e o QI de Sheldon Cooper demonstra isso. Ele frequentou a faculdade aos 11 anos de idade, como visto em Young Sheldon, é brilhante o suficiente para evitar ser demitido por suas ações inadequadas e, claro, é um vencedor do Prêmio Nobel.