Quem é quem no elenco de Batman

Atenção: pode conter spoilers do novo filme do Batman!

O novo filme do Batman já está em cartaz nos cinemas, revigorando a franquia cinematográfica do Morcego de Gotham, um dos heróis mais famosos não só da DC Comics, mas de toda a história dos quadrinhos.

Continua depois da publicidade

O projeto, dirigido por Matt Reeves, é um longa independente, sem relação com os filmes anteriores da DC, e trará o astro Robert Pattinson como o novo Batman, desde que Ben Affleck resolveu abandonar a franquia.

E o ator de Crepúsculo vem bem acompanhado para este novo filme, que promete contar a história dos primeiros anos de Batman como herói, inexperiente e sem escrúpulos.

Conheça o elenco principal de Batman, com mais informações sobre seus personagens e astros:

Robert Pattinson como Bruce Wayne/Batman

Embora seja principalmente lembrado pela franquia adolescente Crepúsculo, desde o fim da saga teen o astro Robert Pattinson tem desenvolvido um belíssimo trabalho em projetos mais underground, como Bom Comportamento (2017) e O Farol (2019), que ajudaram a reconstruir sua imagem como ator. Agora ele dá vida a Bruce Wayne, milionário de dia, vigilante de noite.

Zoë Kravitz como Selina Kyle/Mulher-Gato

Zoë Kravitz, de franquias como X-Men e Divergente, também entra para o elenco de Batman como Selina Kyle, também conhecida como Mulher-Gato. Essa não é a primeira vez que ela interpreta a personagem, já que deu voz a ela no filme LEGO Batman, de 2017.

Jeffrey Wright como tenente James Gordon

Jeffrey Wright, que esteve nos filmes recentes da franquia 007, dará vida agora a Gordon. Seu personagem é um aliado de Batman na luta contra a corrupção. O longa acompanhará essa amizade e construção da confiança entre os personagens.

Paul Dano como Charada

O grande virão deste filme será o Charada. O público espera grandes feitos da atuação de Paul Dano, que consegue se dar bem em filmes sombrios, como Os Suspeitos, e também em projetos mais suaves, como Pequena Miss Sunshine. Ele será vivido como um homem brilhante e solitário, que usa quebra-cabeças e cifras.

Colin Farrell como Pinguim

Outro vilão que é presença confirmada no filme é o Pinguim, com interpretação de Colin Farrell, de Magnatas do Crime, que ficou irreconhecível no papel. O personagem, neste ponto da história, faz parte da Carmine Falcone e ainda não entrou de cabeça em seu pseudônimo, mas o longa mostrará o início de seu potencial para o crime.

John Turturro como Carmine Falcone

Obviamente, Carmine Falcone também entra em cena como o grande chefe do crime de Gotham City, sendo vivido pelo ator John Turturro, de Going Pleaces. Ele é um personagem que gosta de agir na surdina e raramente é visto, mas que é um grande influenciador do crime local.

Andy Serkis como Alfred Pennyworth

Como fazer um filme do Batman sem o Alfred, não é mesmo? O guarda-costas da família Wayne e figura paterna de Bruce Wayne também estará neste filme, interpretado pelo grande Andy Serkis, de Planeta dos Macacos, Pantera Negra, O Senhor dos Anéis e grandes outros projetos.

Peter Sarsgaard como promotor público Gil Colson

Gil Colson, interpretado por Peter Sarsgaard (A Filha Perdida), é um dos responsáveis pelo crime de Gotham ter atingido tal nível: ele não cumpre seu papel como promotor, se rendendo à corrupção e fechando os olhos para a justiça.

Barry Keoghan como Prisioneiro de Arkham

Barry Keoghan recentemente interpretou Druig em Os Eternos, da Marvel, e se junta agora ao elenco da DC como um personagem descrito nos créditos do longa como um “Prisioneiro não visto de Arkham”, mas que esconde um papel ainda maior. Sem spoilers: assista ao filme e descubra!

Batman já está em cartaz nos cinemas.