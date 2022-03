Robert Downey Jr. e os atores que trocaram a Marvel pela DC

Apesar de alguns fãs tratarem as empresas como se fossem times de futebol, essa rivalidade entre DC e Marvel não deveria existir, até porque podemos apreciar as obras de ambas. Os atores que não tem nada haver com isso, mudam de lado sem pensar duas vezes, como fez ano passado Robert Downey Jr., o Homem de Ferro da Marvel.

As estrelas de Hollywood não podem deixar grandes oportunidades escaparem, e claro, sempre devem pensar no que é melhor para suas carreiras, tanto no lado financeiro, quanto em projetos que são atraentes para eles.

Para você que ama os super-heróis nós preparamos essa lista, com os nomes de alguns atores importantes que já trocaram a Marvel pela DC, além de Robert Downey Jr, evidentemente.

Confira a lista:

Robert Downey Jr, o eterno Homem de Ferro da Marvel, ficou fascinado com Sweet Tooth, história em quadrinhos da DC, criada por Jeff Lemire, tanto que o ator a transformou em série para a Netflix, juntamente com sua esposa Susan.

Produzida pelo casal, a série conta a história de um evento catastrófico que levou ao nascimento de bebês híbridos, que são metade humanos e metade animais, e muitas pessoas com medo deles, os caçam e os matam. Sweet Tooth foi lançada em junho do ano passado na Netflix.

Zachary Levi

Muitos podem não se lembrar mas Zachary Levi, que interpreta o Shazam na DC, já fez parte do MCU. Ele atuou em Thor: O Mundo Sombrio, em 2013, como o guerreiro Fandral, que foi morto no filme.

O ator chegou a agradecer a Marvel por ter matado seu personagem. Zachary Levi continuará no papel de Shazam, no novo filme do herói que deve estrear apenas em 2023.

Ciaran Hinds

Ciaran Hinds é mais conhecido do grande público por sua atuação em Game of Thrones. Porém o ator interpretou o vilão Mephisto no filme Motoqueiro Fantasma – Espírito de Vingança, e depois migrou para a DC, onde foi o responsável pela a captura de movimentos para o Lobo da Estepe em Liga da Justiça.

J.K. Simmons

J.K. Simmons é um ator premiado, que tem grande papéis em sua carreira, mas é impossível não lembrar dele nos primeiros filmes do Homem Aranha, da Marvel, como o excêntrico editor-chefe J. Jonah Jameson (papel que ele reprisou no recente Homem-Aranha: Sem Volta Para Casa).

O ator atuou como o Comissário Gordon em Liga da Justiça, da DC, e apesar de ter tido pouco tempo de tela infelizmente, ele entregou uma excelente atuação com sempre faz em seus filmes.

Adewale Akinnuoye-Agbaje

O ator Adewale Akinnuoye-Agbaje estava irreconhecível em seus papéis tanto na Marvel quanto na DC. No MCU ele interpretou o vilão Algrim, no filme Thor: O Mundo Sombrio de 2013. Já na DC ele atuou como o Crocodilo, em Esquadrão suicida de 2016.

Ben Affleck

Provavelmente Ben Affleck quer esquecer que interpretou o herói da Marvel, o Demolidor, no filme de 2003, porque a produção era realmente muito ruim. Porém ele conseguiu sua redenção como herói, atuando como Batman. Apesar de não ser uma unanimidade, os fãs aprovaram a sua versão do Cavaleiro das Trevas.

Joe Manganiello

Muitos podem não se lembrar, mas Joe Manganiello esteve no filme do Homem Aranha de 2002, interpretando Flash Thompson, que protagoniza uma briga épica com Peter Parker no colégio. O ator voltou aos filmes de heróis, interpretando o vilão Exterminador, em Liga da Justiça.