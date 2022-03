Round 6: Os personagens que podem retornar na 2ª temporada

Round 6 (Squid Game) mata quase todos os personagens importantes logo na primeira temporada, mas isso não quer dizer que alguns não possam voltar.

Gi-hun, o protagonista, já foi confirmado na segunda leva de episódios da série, mas há diversos outros que podem retornar de alguma forma ou outra, seja por meio de flashbacks, ou reviravoltas inesperadas.

Dito isso, veremos alguns desses que podem aparecer na segunda temporada de Round 6.

Sae-byeok

A participante nº 67 morreu na primeira temporada de Round 6 (Squid Game), mas existem algumas formas dela retornar no segundo ano da série.

Durante tapete vermelho do PGA Awards, perguntado se os espectadores poderiam esperar ver alguns personagens da 1ª temporada retornarem na 2ª temporada.

Apontando para HoYeon Jung, que vive Sae-byeok, o diretor da série disse: “Digamos que talvez ela tenha uma irmã gêmea, você verá”.

Jung então respondeu: “Eu poderia mudar a cor do meu cabelo. Vamos fazer um pouco, tipo, cirurgia plástica”.

O irmão de Sae-byeok

O irmão mais novo da participante nº 67 é um dos motivos pelos quais ela decidiu participar dos jogos.

A intenção dela é comprar uma casa para os dois e tirar a mãe da Coréia do Norte, mas infelizmente ela não alcança esse objetivo.

O irmão de Sae-byeok chega a aparecer na série, quando ela vai visitá-lo e pode ser que retorne na segunda temporada, buscando pela irmã, ou sendo cuidado por Gi-hun.

O Detetive

O detetive Jun-ho consegue se infiltrar no local onde os jogos são realizados e chega perto de expor tudo para o chefe dele. No entanto, ele acaba levando um tiro do Front Man, que revela ser o irmão sumido de Jun-ho.

No fim da primeira temporada, o detetive leva um tiro e cai do penhasco no mar. Depois disso não vemos o corpo dele, então pode ser que ele esteja vivo.

Falando à Newsweek, o interprete de Jun-ho, Wi Ha-jun, disse que não descartou o retorno de seu personagem em uma segunda temporada.

“Acredito que o detetive não foi fatalmente ferido”, já que foi baleado no braço. No entanto, Wi acrescentou: “Ainda não tenho certeza se Jun-ho está vivo”.

Front Man

O supervisor dos jogos é uma das figuras mais misteriosas da série da Netflix e com certeza veremos mais dele na segunda temporada.

O criador da série, Hwang Dong-hyuk, chegou a dizer à CNN que quer explorar o “passado não explicado” do Front Man, que se tornou supervisor dos jogos após ter ganhado há alguns anos.

Portanto, basicamente foi confirmado que o antagonista retornará nos novos episódios.

Participante Nº 1

O velhinho que faz amizade com Gi-hun é o centro de uma das maiores reviravoltas da série, quando é revelado que ele é um dos criadores dos jogos.

Ele morreu no fim da primeira temporada, mas pode acabar voltando por meio de flashback. Isto é, se ele realmente estiver morto e não for outro dos truques dele.

O recrutador

Gi-hun é recrutado para os jogos na estação do metrô por uma figura misteriosa. No fim da série, ele é visto novamente, mas não aprendemos muito sobre ele.

De fato, a única coisa que sabemos é que ele consegue atrair as pessoas para os jogos, com a promessa de ganharem fortunas.

É bem provável que ele dê as caras mais uma vez em Round 6 (Squid Game).

Participantes que abandonaram os jogos

Depois do primeiro jogo, que acaba sendo um banho de sangue, diversos participantes acabam saindo e não voltando mais para o local.

A série pode trazer alguns desses de volta, especialmente levando em conta que eles não fazem ideia do que acontece lá dentro.