Tem até Johnny Depp: Os zumbis mais icônicos de The Walking Dead

Em muitos momentos, os zumbis perderam o destaque em The Walking Dead. A ameaça original logo virou apenas uma situação cotidiana para os sobreviventes do seriado.

Até por isso, aos poucos, os próprios espectadores pararam de prestar tanta atenção nos zumbis. Por conta disso, muitos perderam algumas participações especiais ou até esqueceram de mortos-vivos icônicos da série.

Mesmo com guerras entre comunidades, pessoas terríveis e massacres humanos, os zumbis seguem sendo o motivo de The Walking Dead existir. O site CBR listou os mortos-vivos memoráveis do seriado.

O assassino de Amy

Amy foi uma das primeiras personagens principais mortas em The Walking Dead. Poucos sabem que o zumbi que a matou foi interpretado por Greg Nicotero. O ator é produtor e diretor da série, além de ser um especialista em maquiagem de terror – colaborando no setor também neste seriado.

O zumbi no poço

O zumbi do poço na fazenda de Hershel é um dos poucos que fez espectadores não olharem completamente para tela. Ele quase matou Glenn, tendo como defesa se dividir – o que foi um momento muito nojento de The Walking Dead.

A aparição de Johnny Depp

Em Not Tomorrow Yet, Rick Grimes precisa de uma cabeça em um plano para enganar Negan. Um das cabeças mostradas é uma homenagem para Johnny Depp, já que foi feita com o rosto do astro.

O zumbi que usou Lori como refeição

Um dos momentos mais marcantes de The Walking Dead é a morte de Lori. Quando Rick voltar para ver o corpo, o xerife encontra um zumbi jantando os restos mortais da personagem.

A esposa de Morgan

Morgan é um dos sobreviventes mais antigos de The Walking Dead. Um dos momentos mais tristes do personagem foi ter que encarar a esposa, que foi transformada em zumbi durante o apocalipse.

Zumbis com pedras

Os mortos-vivos de The Walking Dead não contam com qualquer traço de inteligência. Mas, na primeira temporada, uma dupla foi vista tentando usar pedras. Foi um erro ou indicativo que existem zumbis mais inteligentes?

A morte de Dale

A segunda temporada de The Walking Dead levou a tragédia e o terror para o limite. A morte de Dale é um dos momentos mais brutais do seriado, com o zumbi responsável por isso se tornando icônico.

A filha do Governador

O Governador se tornou um dos grandes vilões de The Walking Dead. Um traço da trágica personalidade dele era Penny, a filha zumbi que o homem tentou manter por perto.

Os zumbis de Michonne

Durante um período, Michonne acorrentava e andava com dois zumbis. Eles eram Mike e Terry, duas pessoas que na visão dela não tinham sido bons humanos. Eles podem não ter conseguido redenção, mas ficaram conhecidos como zumbis em The Walking Dead.

A zumbi original

Quando se fala em zumbis de The Walking Dead, a mais popular com certeza é Summer. Trata-se da primeira zumbi mostrada na série, que mostrou desde o início uma parte chocante do apocalipse zumbi.

