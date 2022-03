The Boys, O Senhor dos Anéis e as grandes estreias de séries do Prime Video em 2022

Visando garantir a dianteira no mercado das plataformas de streaming – e superar a Netflix – a Amazon Prime Video investiu bilhões de dólares na produção de conteúdo original. 2022 será um ano crucial para a companhia, com a estreia de alguns dos lançamentos mais aguardados, entre a série de O Senhor dos Anéis, a nova temporada de The Boys e muito mais.

Para espectadores do mundo inteiro, o Prime Video se estabelece como uma das principais alternativas à Netflix. Atualmente, a plataforma já conta com mais de 200 milhões de assinantes. No Brasil, o streaming é o segundo mais popular, ficando atrás apenas da famosa ‘tudum’.

O Prime Video se destaca por sua grande variedade de conteúdo, com filmes e séries dos mais diversos estilos, temáticas e nacionalidades.

Listamos abaixo as estreias mais aguardadas e os melhores lançamentos do Prime Video em 2022; confira.

3ª temporada de The Boys – 3 de junho

Uma das melhores séries do Prime Video, The Boys tem o lançamento de sua 3ª temporada confirmado para 2022. A produção foca nas aventuras de um grupo de vigilantes que se opõe a super-heróis corrompidos pelos próprios poderes, e pela adoração da sociedade. The Boys faz sucesso por apresentar uma perspectiva bem diferente sobre o mundo dos super-heróis. A 3ª temporada terá o reforço de Jensen Ackles, o Dean de Supernatural, como Soldier Boy.

O Senhor dos Anéis – Os Anéis do Poder – 2 de setembro

Embora tenha o título de O Senhor dos Anéis, a nova produção do Prime Video não é um remake da trilogia de Peter Jackson. Ambientada no mundo de J.R.R. Tolkien, a história de Os Anéis do Poder se passa na Segunda Era, e como o subtítulo indica, aborda a forja dos Anéis de Poder e o relacionamento dos Elfos com os humanos. Considerada o lançamento mais aguardado da plataforma, a série tem tudo para se tornar a mais popular do Prime Video.

2ª temporada de A Roda do Tempo – Sem data

Mesmo antes de estrear, A Roda do Tempo já havia sido renovada para a 2ª temporada. O lançamento do primeiro ano foi um dos maiores eventos da TV em 2021, e fez um ótimo trabalho ao introduzir o universo de Robert Jordan e caracterizar os personagens mais importantes. A 2ª temporada promete desenvolver ainda mais esse mundo mágico, com a introdução de figuras dos livros que não fizeram parte da trama inicial.

The Lake – Sem data

Embora a Amazon seja mais conhecida por produções de drama, suspense e fantasia, a plataforma conta também com diversas comédias. Em breve, a plataforma terá a estreia de The Lake, uma aguardada produção canadense. Até o momento, pouco se sabe sobre a história. Mas uma descrição prévia indica que The Lake acompanha a história de “um homem que tenta se reconectar com a filha que entregou para a adoção”. A sinopse também indica que os esforços do protagonista serão “frustrados por elementos incontroláveis”.

Sr. e Sra. Smith – Sem data

Foi no filme Sr. e Sra. Smith que Brad Pitt e Angelina Jolie mostraram sua impressionante química ao público mundial. Como estamos na era dos remakes e reboots, o fato do longa ganhar uma nova versão não é exatamente uma surpresa. Poucos detalhes sobre o projeto foram revelados, mas já se sabe que Donald Glover será o protagonista.

The Rig – Sem data

Além de séries de fantasia, como A Roda do Tempo e O Senhor dos Anéis, a Amazon Prime Video deu o sinal verde para a produção de The Rig, uma história sobrenatural de terror. A produção foca em um grupo de personagens que trabalha em uma plataforma de petróleo no Mar do Norte, e são obrigados a lidar com uma neblina misteriosa, que esconde forças “além da compreensão humana”.

The Terminal List – Sem data

Chris Pratt já mostrou seu talento em filmes de ação, histórias de super-heróis e produções de comédia. Mas em The Terminal List, o ator mostra um lado bem diferente de suas performances. No thriller, Pratt interpreta um personagem que tenta desvendar os segredos do próprio passado, enquanto luta contra aqueles que desejam destruí-lo.