The Flash: Os mistérios que a 7ª temporada não respondeu

Contém spoilers

The Flash continua sendo uma série popular, mesmo que alguns fãs tenham cansado de assistir.

A sétima temporada chegou recentemente à Netflix do Brasil, fazendo grande sucesso na gigante do streaming.

Caso já tenha assistido aos episódios e ficado um tanto encucado, continue lendo para conferir uma lista com os mistérios que a sétima temporada de The Flash não respondeu.

Iris é capaz de se tornar uma velocista com mais regularidade?

The Flash estabeleceu que Iris também conta com uma parte da Força de Aceleração, o que permite que ela se torne uma velocista.

No entanto, o que não está claro é se ela pode fazer isto com regularidade ou apenas de vez em quando.

Uma incoerência sobre Jay Garrick

Após Crise nas Infinitas Terras, surgiu uma incoerência no Arrowverso envolvendo o personagem Jay Garrick.

A série Stargirl menciona que ele está morando na Terra-2, mas The Flash torna tudo mais confuso, estabelecendo que ele na verdade está vivendo na Terra-1.

O que pode acontecer com Joe?

A sétima temporada de The Flash deixa as coisas um pouco indefinidas para Joe. Ele se tornará novamente o capitão do Departamento de Polícia de Central City ou encontrará uma nova carreira?

Alguns fãs torcem para que o personagem encontre uma nova carreira, de modo que isto renove um pouco o seu papel em The Flash. Seria bom inovar um pouco.

XS e Impulso estarão de volta?

A sétima temporada de The Flash não esclarece se XS e Impulso estarão de volta rapidamente ou se devem ser deixados de lado por um tempo.

No entanto, parece improvável que os personagens sejam esquecidos por muito tempo.

Godspeed ainda pode retornar?

Ao contrário de outros vilões, Godspeed não morre em The Flash. Na verdade, ele só é trancado na Penitenciária Iron Heights.

Isso pode indicar que a série guarda outros planos sobre o personagem. No entanto, resta saber quando ele realmente retornará.

Como o Flash Reverso realmente retornou?

Como Godspeed quase venceu, os heróis não tiveram escolha a não ser encontrar uma maneira de trazer o Flash Reverso de volta, para que ele pudesse ajudar Barry.

No entanto, a explicação sobre o retorno do personagem é um tanto confusa e deixa alguns furos, o que poderia ser esclarecido futuramente.