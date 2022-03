Top Boy: Explicamos o final da 2ª temporada da série da Netflix

Atenção: contém spoilers da 2ª temporada de Top Boy!

Top Boy drama da Netflix, estreou uma nova temporada recentemente.

A produção estreou em 2019 e conta a história dos moradores de um conjunto habitacional de Londres, desde criminosos a pessoas de bem que precisam sobreviver em meio às gangues locais.

Resumimos logo abaixo os principais acontecimentos que marcam os mais recentes episódios da franquia!

Leia após o trailer:

Curtis é assassinado

Lauryn (interpretada por Saffron Hocking) conseguiu fugir de seu namorado controlador Curtis (Howard Charles) e de sua irmã Vee (Ava Brennan). Ela deixou para trás os traficantes de armas, que estavam roubando o suprimento de drogas de Dushane Hill (Ashley Walters).

Jaq (Jasmine Jobson) formou um plano para se encontrar com Curtis, no qual ela fingiria entregar Lauryn, mas na verdade estaria com o resto da gangue pronto para pegá-lo. No entanto, antes disso, Lauryn ligou para Curtis mas com o resto da gangue pronta para emboscá-lo.

Antes que ele pudesse se encontrar com Jaq, Curtis recebeu uma ligação de Lauryn, informando-o de sua localização. Eles se encontram e ele a faz concordar em voltar para Liverpool com ele, mas Lauryn o esfaqueia várias vezes no peito e no pescoço, tirando sua vida.

Dushane salva Summerhouse

Os moradores de Summerhouse estavam sendo forçados a sair da comunidade, mas Dushane acaba intervindo por eles. Originalmente, ele era a favor do plano de reconstrução pois poderia lavar dinheiro, mas mudou de ideia após a morte de sua mãe.

Graças a ele, todos puderam voltar para suas casas.

Jamie matou Kit

Kit (Kadeem Ramsay) admitiu que queria que Ats Ayittey (Keiyon Cook) fosse atacado após ele ter ajudado a colocar Jamie Tovell (Micheal Ward) na prisão. Dushane instruiu Jamie a matá-lo, mas embora o rapaz não quisesse isso, acabou atirando na cabeça de Kit quando percebeu como isso afetaria seus irmãos.

A vingança de Sully

Na primeira temporada, Jamie tentou matar Sully (Kane “Kano” Robinson) várias vezes. Sully nunca confiou em Jamie e, quando Dushane começou a falar como se Jamie fosse se tornar seu sucessor, Sully não gostou nada disso.

Para garantir que isso nunca acontecesse, Sully vai até Jamie com uma arma e atira nele, primeiro no peito, depois na cabeça, e deixa a cena do crime.

Com Jamie morto, como ficará a cena do crime? Para descobrir, precisaremos aguardar até a 3ª temporada, ainda sem data na Netlfix.