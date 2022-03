Veja ISSO antes de assistir O Projeto Adam na Netflix

O Projeto Adam, novo filme de ficção científica da Netflix, tem tudo para ser um grande sucesso de audiência.

A novidade pousou no catálogo da plataforma de streaming nesta sexta-feira, 11 de março, e já está chamando a atenção por sua história intrigante.

O drama de ficção acompanha Adam Reid, um piloto que viaja ao passado e se conecta com sua versão mais jovem e seu pai, que já está morto, para salvar o futuro. Além da ficção científica, o projeto também promete muita ação e comédia, mas não recusa seu título de drama ao fornecer também momentos emocionantes.

Mas, mesmo sem ler a sinopse, muitos assinantes da Netflix podem se interessar logo de cara por O Projeto Adam graças a um dos fatores essenciais para o seu possível grande sucesso: seu elenco repleto de estrelas! Saiba mais após o trailer:

Um time de estrelas

O Projeto Adam é estrelado por alguns dos maiores nomes do cinema atual, incluindo Ryan Reynolds em seu papel principal como Adam Reid. Só na Netflix, Reynolds já estrelou sucessos como Esquadrão 6 e Alerta Vermelho. Fora da plataforma, passou ainda pelos filmes a A Proposta, Dupla Explosiva, Free Guy e Deadpool, seu maior projeto.

Além de Reynolds, o filme conta ainda com a participação de Mark Ruffalo, que interpreta Louis, o pai do protagonista. De comédias românticas como De Repente 30 a dramas biográficos como Spotlight, Ruffalo é principalmente lembrado por seu papel como Bruce Banner, o Hulk do Universo Cinematográfico da Marvel.

E ao lado desses dois grandes astros, o pequeno Walker Scobell faz sua estreia como ator com todo o estilo possível, interpretando a versão mais jovem de Adam.

Os secundários também brilham

Para deixar essa equipe ainda mais recheada, a Netflix buscou reforços ao contratar Zoe Saldana, de Guardiões da Galáxia, Star Trek e Avatar. Jennifer Garner, que também atuou em De Repente 30, se reencontra com seu colega de elenco nos bastidores deste projeto.

O elenco fica completo com Catherine Keener (Being John Malkovich) e Alex Mallari Jr. (Ginny & Georgia).

Bastidores de peso

A equipe criativa por trás de O Projeto Adam também envolve grandes nomes do cinema e streaming, começando por seu diretor, Shawn Levy, que é principalmente conhecido pelo sucesso de Stranger Things, também disponível na Netflix. Levy também dirigiu Reynolds no filme Free Guy, e o público já sabe que é uma dupla de sucesso.

O roteiro foi escrito por Jonathan Tropper, de Banshee, e também passou pelas mãos de T.S. Nowlin (Maze Runner), Jennifer Flackett e Mark Levin (ambos de Big Mouth). A trilha sonora, por sua vez, foi composta por Rob Simonson, conhecido por sua música no filme de romance O Maravilhoso Agora.

O Projeto Adam já está disponível na Netflix.