Adaptações em live-action de animes são uma coisa que muitas vezes não dá certo, mas a indústria continua tentando.

A Netflix, em especial, vem se destacando por suas tentativas de transformar animes em produções em live-action.

Continue lendo para conferir uma lista com 10 adaptações em live-action de animes que a Netflix vai lançar.

Alice in Borderland (Segunda temporada)

Alice in Borderland teve um anime que durou muito pouco tempo. A série em live-action alcançou um grande sucesso na Netflix.

A gigante do streaming, no momento, trabalha em uma segunda temporada de Alice in Borderland, que é muito aguardada pelos fãs.

One Piece

One Piece é um anime que os fãs sempre quiseram um live-action, mas nunca souberam exatamente como seria.

Agora, a Netflix está produzindo uma série em live-action de One Piece, com Iñaki Godoy interpretando Luffy.

Pokémon

A Netflix também trabalha em uma série em live-action de Pokémon, com Joe Henderson, de Lucifer, como produtor.

Por enquanto, ainda não sabemos se esse projeto terá alguma relação com Pokémon: Detetive Pikachu, que teve Ryan Reynolds como a voz de Pikachu.

Sword Art Online

Em parceria com a Skydance Media, a Netflix está desenvolvendo uma versão em live-action de Sword Art Online.

Será uma série. No entanto, esse projeto está em desenvolvimento há tanto tempo que nem sabemos se foi engavetado.

Yu Yu Hakusho

Yu Yu Hakusho teve uma grande popularidade no Brasil, principalmente nos anos 90. Muita gente não sabe disso, mas o anime ganhará uma adaptação em live-action pela Netflix.

Sabe-se que o lançamento pode acontecer em dezembro de 2023, mas ainda não existem outros detalhes.

Mobile Suit Gundam

Mobile Suit Gundam também ganhará uma adaptação em live-action pela Netflix. Será um longa-metragem.

A produção é uma parceria da gigante do streaming com a Legendary Entertainment, que também é responsável por sucessos como Godzilla vs Kong e Círculo de Fogo.

Death Note 2

A criticada adaptação em live-action de Death Note ganhará uma continuação. Dessa vez, o roteiro será escrito por Greg Russo, que trabalhou em Mortal Kombat.

Ainda não sabemos se o elenco contará com os mesmos atores, como Nat Wolff, Lakeith Stanfield e Willem Dafoe.

Fullmetal Alchemist: The Vengeance of Scar e The Last Transmutation

Fullmetal Alchemist: The Vengeance of Scar e The Last Transmutation chegarão para completar uma trilogia na Netflix.

Nem todo mundo gostou do live-action de Fullmetal Alchemist, mas parece ter feito sucesso o bastante para justificar essas continuações.

Kiyo in Kyoto

Kiyo in Kyoto é outro anime que ganhará uma adaptação em live-action pela Netflix. A série está com a produção bem adiantada, e deve ser lançada em breve.

A produção em live-action promete ter uma abordagem bastante fiel ao anime, o que naturalmente deve agradar os fãs.

Mega Man

Mega Man terá um longa-metragem em live-action com roteiro de Mattson Tomlin, que ajudou a escrever Batman, embora não tenha sido creditado.

O escritor é um grande fã de Mega Man e prometeu honrar o legado da franquia, então os fãs estão bem ansiosos.