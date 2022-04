10 filmes de ação e suspense da Netflix para ver no feriadão

Para muitos brasileiros, não existe nada melhor que passar o feriadão em casa, assistindo filmes e séries na Netflix. Se você faz parte desse público, não perca tempo: confira abaixo os 10 melhores filmes de ação e suspense para assistir na plataforma – entre histórias eletrizantes, thrillers macabros e tramas cheias de tensão.

Um dos grandes trunfos da Netflix é seu catálogo internacional, repleto de filmes dos mais diversos países.

Com esse abrangente catálogo, os assinantes da plataforma podem conferir estilos cinematográficos diversificados, que superam os clichês de Hollywood em histórias criativas e surpreendentes.

Vale lembrar que alguns dos itens da lista abaixo não são produções originais da Netflix. Por isso, vale a pena assistí-los antes que deixem a plataforma.

A Cura

Com suspense e tensão do início ao fim, A Cura é uma ótima sugestão para assistir no feriadão. Afinal de contas, o thriller é um filme enorme, com cerca de 2 horas e meia de duração. No longa, um ingênuo funcionário de uma grande empresa é enviado para buscar o CEO em um isolado spa europeu – onde descobre terríveis e assustadores segredos. Protagonizado por Dane DeHaan, A Cura tem Jason Isaacs e Mia Goth no elenco.

Alemão

Alemão é uma boa pedida para quem curte filmes de ação ambientados em cenários brasileiros. Na trama, cinco policiais se infiltram no Complexo do Alemão, mas acabam desmascarados e perseguidos por uma impiedosa gangue de traficantes. Será que eles conseguem sair com vida? Só assistindo ao longa para saber. O elenco de Alemão tem famosos astros nacionais, como Cauã Reymond, Caio Blat, Marcello Melo Junior e Gabriel Braga Nunes.

O Guardião Invisível

O suspense O Guardião Invisível é baseado no livro homônimo de Dolores Redondo, o primeiro da trilogia Baztán. A produção espanhola foca na história de uma detetive policial que retorna à cidade natal em busca de um misterioso assassino. Em sua jornada, ela também é forçada a confrontar os demônios do passado. Sucesso de público e crítica, o longa é ancorado por uma excelente atuação de Marta Etura como a protagonista Amaia Salazar.

Kate

Chamado de “John Wick feminino”, Kate é um dos melhores filmes de ação da Netflix. No longa, Mary Elizabeth Winstead interpreta a protagonista titular, uma assassina implacável que acaba envenenada de forma irreversível. Com menos de 24 horas para descobrir o responsável e garantir sua vingança, Kate protagoniza uma jornada eletrizante pelas ruas de Tóquio – tudo isso enquanto protege uma jovem garota. Woody Harrelson também está no elenco.

O Limite da Traição

Produzido por Tyler Perry (da franquia Madea), O Limite da Traição foi assistido por mais de 26 milhões de pessoas em sua primeira semana de lançamento. O suspense começa quando a bondosa e integra Grace confessa ter assassinado seu marido. Entretanto, a jovem advogada Jasmine desconfia que algo está errado – e embarca em uma jornada surpreendente em busca da verdade. O longa é protagonizado por Crystal Fox, Phylicia Rashad e Bresha Webb.

Adrenalina

Considerado um dos filmes de ação mais eletrizantes de todos os tempos, Adrenalina também traz uma das melhores performances de Jason Statham. Na trama, o astro de Hobbs & Shaw interpreta um assassino profissional que, após ser envenenado por um agente misterioso, sai em disparada pelas ruas de Los Angeles. Para evitar sua morte, o protagonista precisa manter seu nível de adrenalina sempre elevado. Além de Statham, o filme também conta com Amy Smart e Jose Pablo Cantillo.

Rebecca – A Mulher Inesquecível

Se você curte filmes de suspense no estilo de Hitchcock, Rebecca – A Mulher Inesquecível é uma ótima sugestão. Baseado no livro homônimo, escrito por Daphne du Maurier, o longa é garantia de mistério e intrigas do início ao fim. Em Rebecca, uma jovem recém-casada passa a ser assombrada por uma misteriosa presença e por uma governanta assustadora ao se mudar para a mansão do marido. O filme tem Lily James e Armie Hammer como protagonistas.

Ajuste de Contas

Protagonizado por Nicolas Cage, o filme de ação Ajuste de Contas mistura incríveis sequências de ação com momentos de pura violência. No longa, Cage interpreta Frank Carver, um homem condenado à prisão por um crime que não cometeu. Após ser diagnosticado com uma doença terminal, Frank é liberado da cadeia, e embarca em uma eletrizante jornada de vingança contra os responsáveis por sua condenação.

Remédio Amargo

O suspense Remédio Amargo é uma produção do cineasta espanhol Carles Torras. Com uma história surpreendente e cheia de reviravoltas, o longa traz Mario Casas e Déborah François nos papéis principais. Em Remédio Amargo, o paramédico Ángel sofre um grave acidente e fica paraplégico. Incapaz de aceitar sua nova realidade na cadeia de rodas, ele cria uma perigosa obsessão pela ex-namorada – e trama um terrível plano de vingança.

Ava

Jessica Chastain protagoniza Ava, um thriller de ação que traz John Malkovich, Geena Davis, Colin Farrell, Common e Joan Chen no elenco. O longa acompanha a história da protagonista titular, uma assassina profissional que luta para proteger a si mesma e a sua família após uma missão dar errado. Embora não tenha conquistado a crítica especializada, Ava faz muito sucesso com os assinantes da Netflix, em parte devido ao seu final surpreendente.