Sejamos sinceros: Hollywood está virando um lugar pequeno para a Marvel. Com tantas produções sendo lançadas por ano, parece que, uma hora ou outra, simplesmente todos os principais atores do mundo terão um papel no MCU.

Mas, existem algumas exceções que chamam a atenção. Atores muito conhecidos que nunca interpretaram um personagem da Marvel.

Continue lendo para conferir uma lista com 10 grandes atores que ainda não apareceram na Marvel.

Ryan Gosling

Ryan Gosling é o tipo de ator que faz o estilo de um super-herói, mas ele nunca interpretou um personagem da Marvel.

Eis uma curiosidade: ele era cotado para o papel de Mystério em Homem-Aranha: Longe de Casa, mas o personagem acabou ficando com Jake Gyllenhaal.

Keanu Reeves

De vez em quando, surge um rumor de que Keanu Reeves pode entrar para o MCU. No entanto, ainda não aconteceu.

O ator quase interpretou o vilão Yon-Rogg em Capitã Marvel, mas muitos fãs acreditam que ele teria sido desperdiçado nesse papel.

Tom Cruise

Tom Cruise quase estrelou Homem de Ferro, mas as suas negociações com a Marvel nunca avançaram. Agora, existem rumores de que o ator pode aparecer como uma versão alternativa de Tony Stark em Doutor Estranho no Multiverso da Loucura (Doutor Estranho 2).

Esses rumores ainda não foram confirmados, mas pode ser que Tom Cruise em breve esteja mesmo no MCU.

Daniel Craig

De 007 – Cassino Royale a 007 – Sem Tempo Para Morrer, Daniel Craig recebeu elogios por sua interpretação de James Bond.

É o tipo de ator que pode aparecer em breve na Marvel, embora ainda não tenha acontecido. Daniel Craig é casado com Rachel Weisz, que apareceu em Viúva Negra.

Johnny Depp

Por muito tempo, Johnny Depp foi um dos principais astros de Hollywood, estrelando um grande sucesso de bilheteria após o outro.

Durante o período em que esteve em alta, o ator nunca interpretou um personagem da Marvel. Agora que está envolvido em tantas polêmicas, pode ser que nunca aconteça.

Will Smith

Will Smith teve um papel na DC, interpretando o Pistoleiro em Esquadrão Suicida, que não teve uma boa recepção.

O ator recentemente conquistou o Oscar por sua atuação em King Richard: Criando Campeãs. Mas o que realmente chamou a atenção foi o seu tapa em Chris Rock.

Dwayne Johnson

Dwayne Johnson é um dos principais nomes da indústria no momento, aparecendo em várias grandes produções.

Na DC, ele interpretará o Adão Negro. Mas, existe a possibilidade de que também apareça na Marvel em algum momento ou outro.

Tom Hanks

Tom Hanks é um dos mais aclamados atores de sua geração. Teve papéis elogiados em Forrest Gump – O Contador de Histórias, O Resgate do Soldado Ryan e À Espera de um Milagre, entre outros projetos.

Pode-se argumentar que Tom Hanks não faz muito o estilo do universo dos super-heróis, mas nada impede que ele tenha um papel coadjuvante de respeito.

Leonardo DiCaprio

Muitas pessoas podem pensar que Leonardo DiCaprio nunca aceitaria um papel em uma produção da Marvel, mas o ator na verdade declarou que nunca teve nada contra as adaptações de quadrinhos.

Na realidade, por muito o tempo o próprio Leonardo DiCaprio foi um colecionador de quadrinhos. Seria uma adição curiosa e interessante para o MCU.

Denzel Washington

Respeitado e aclamado na indústria, Denzel Washington provou que pode se encaixar em qualquer tipo de produção.

Alguns internautas acreditam que, caso Magneto seja reinventado como um personagem negro no MCU, Denzel Washington seria uma boa escolha para interpretá-lo, mas ainda não se sabe se esse será mesmo o caso.