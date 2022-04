10 personagens da Marvel com poderes bem nojentos

Poderes especiais são complicados. Nem todos eles são dignificados e nobres como voo, super-força ou invulnerabilidade. Alguns deles são bizarros, e outros completamente nojentos.

A Marvel conta com vários personagens cujos poderes são, à primeira (e às vezes segunda) vista são… inusitados. Para não dizer algo pior.

O site CBR listou os 10 personagens da Marvel com os poderes mais nojentos; confira abaixo!

Corruptor

No suor de Jackson Day, existe uma poderosa droga psicoativa que atua exatamente no sistema de controle do cérebro humano. Dessa forma, o vilão pode controlar qualquer um com apenas um toque. Para fazer isso, porém, o Corruptor precisa estar com as mãos suadas.

Larval

Larval é de longe um dos personagens mais bizarros da Marvel. O mutante vindo da África do Sul tem duas lesmas sencientes dentro de seu estômago. As criaturas são a fonte dos poderes do mutante.

Zumbido

Zumbido não apenas gosta de insetos. Ele é obcecado pelas criaturinhas. Buchanan Mitty era um estudante de entomologia (o estudo dos insetos), que se voltou à vida do crime para financiar suas pesquisas. O cientista criou um traje especial, uma espécie de exoesqueleto, que além de providenciar super força, velocidade e sentidos, também o permitia se comunicar com qualquer inseto.

Medula

Medula, a identidade secreta de Sarah, é um das integrantes dos Morlocks, sociedade de mutantes que vive nos esgotos e túneis de Nova York, em busca de abrigo contra o preconceito e intolerância da sociedade. Os poderes da personagem se relacionam aos seus ossos, e ela pode criar armas e apêndices que brotam direto de seu corpo.

Rattus

Rattus nasceu após Edward Whelan ser submetido aos sinistros experimentos do Barão Zemo e Armin Zola. Derrotado inicialmente pelo Capitão América, o homem-rato fugiu para Nova York, onde se estabeleceu nos esgotos. Com as habilidades combinadas de um homem e um rato, o vilão enfrentou várias vezes o Homem-Aranha.

Zeitgeist

O poder de Zeitgeist é simples e vai direto ao ponto. Axel Cluney consegue vomitar uma substância extremamente ácida que dissolve basicamente qualquer coisa. O personagem teve uma curta participação no filme Deadpool 2, interpretado por Bill Skarsgard.

Groxo

Groxo é um personagem bem conhecido, aparecendo em alguns filmes dos X-Men e na série animada X-Men: Evolution. O mutante é basicamente um homem com as habilidades (e aspecto) de um sapo. Entre os poderes de Groxo estão super agilidade, saltos impressionantes e uma nojenta língua retrátil.

Escalpo

Paige Guthrie tem um poder importante, porém os detalhes de suas habilidades arrepiam qualquer um. A mutante consegue criar uma nova forma abaixo de sua superfície cutânea (transformando seu corpo em madeira, diamante, etc), tendo que rasgar toda a pele para libertar essa nova forma. Basicamente como cobras trocam de pele.

Escombro

Escombro é uma poderosa mutante com habilidades telecinéticas. Como seu nome sugere, ela consegue usar grandes quantidades de escombros e objetos menores para atacar. No entanto, em seu contexto urbano, os “escombros” são um termo mais educado para se dizer lixo. Na maioria de suas lutas, a mutante convoca enormes quantidades de lixo para derrotar os inimigos.

Derme

Derme possui cerca de 1 metro e 80 centímetros de pele extra em seu corpo. O mutante pode usar suas habilidades para controlar essa pele, seja como uma espécie de corda, chicote, tenda ou qualquer outra coisa. Ele também consegue mudar a forma de seu corpo e rosto, mas não sua tonalidade roxa.